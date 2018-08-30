兩岸航班銳減 旅界大老：對台灣旅遊巨大衝擊

2018年08月30日 08:07 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

受到民進黨執政影響，對岸又積極推出惠台措施，拉攏台灣民心，兩岸互動的巨烈變化，已反映在兩岸航班的消長。旅業界大老張景雲表示，兩岸直航航班從高峰期每周720班，預估今年恐掉到600班以下。他說，直航航班銳減會讓陸客再下滑，加上年改上路影響旅遊意願降低，大陸一帶一路磁吸更多台灣人赴陸工作，這一來一往對台灣旅遊形成巨大衝擊。

統計數字顯示，陸客來台人次從2015年最高418萬人次，銳減到2017年全年的273萬人次，今年預估陸客只剩約250萬人，導致兩岸直航航班跟著減少。2015年每周兩岸航班還有720班，業界預估，今年可能會掉到600班以下。

中評社報導，台灣旅遊協會創會長兼現任秘書長張景雲表示，兩岸直航航班銳減，旅行社感受特別深，例如桃園至跟廣西南寧直航班機，最多每天有4班，如今1天只剩下1班，非常不利於旅行社規畫旅客來台行程，同樣地，大陸組團社送陸客來台受限制將會更多。

張景雲認為，兩岸直航航班銳減，主要受陸客大減有關，不過，台灣人赴陸仍持續穩定成長，飛機將台灣客人送過去，回程卻都沒有大陸客人來台，航空公司基於獲利考量，自然會減班。

張景雲分析，減班航點，以過去經營陸客團的航線為主，中等省份省會城市減班情況較嚴重，就像是南寧，過去是廣西陸客團主要出發地，如今陸客團銳減，直航航班就大幅減少。

張景雲強調，兩岸局勢變化太大，現在大陸人士來台考察，審查越來越嚴格，順利組團入境都會延後10至20天，不確定因素增加旅行社作業負擔，也讓大陸人士來台意願降低。

張景雲認為，未來如果兩岸關係改善，旅行社與航空業者盼增班列為最優先。目前台灣觀光產業的艱困有目共睹，可說是旅行業前所未有的黑暗期。

(中時電子報)