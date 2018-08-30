不只陳建仁！黃創夏曝被遺忘的民進黨政績譏：始終如一

2018年08月30日 08:04 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

南台灣淹大水，副總統陳建仁卻帶著全家人到金門度假3天2夜，引發極大爭議。對此，資深媒體人黃創夏提及，2004年敏督利颱風來襲，時任教育部長杜正勝竟在泡茶、看戲，草率決定大學指考，漠視考生權益，黃諷刺民進黨「一路走來，始終如一」。

由於南台灣近日大淹水，全國各地忙救災，副總統陳建仁卻在24日帶著全家人到金門度假，玩遍大小金門各景點。陳建仁隨後發表新聞稿聲明，並表示雖職務上沒有法定的災防職權，但造成觀感不佳，使團隊蒙受批評，向國人致上歉意。

對此，黃創夏在臉書提及一段被遺忘的往事。他說民進黨首次執政時，敏督利颱風正好在指考當天，當時的教育部堅持不停止指考，造成許多考生在風雨下無法參加考試，權益受損，最後造成有史以來的「大考補考」。

當時的教育部長杜正勝被民進黨立委何金松指控，颱風來襲杜正勝悠閒地泡茶、看戲，草率決定大學指考，漠視考生權益，要杜正勝出面道歉。對於何金松的指控，杜正勝說他已經盡力做好該做的事，泡茶、看戲是他個人的私生活。

對此，黃創夏諷刺表示，陳水扁執政時，人民被水扁時，有個杜正勝；蔡英文時代再來一個副總統陳建仁暢遊金門，「一路走來，始終如一！」

(中時電子報)