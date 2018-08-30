不只陳建仁！黃創夏曝被遺忘的民進黨政績譏：始終如一

針對大學指考在敏督利颱風兩天的強風驟雨舉行，時任教育部長杜正勝（左）表示決定正常考試是依據中央與地方情勢所作的全盤考量。（中時資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

南台灣淹大水，副總統陳建仁卻帶著全家人到金門度假3天2夜，引發極大爭議。對此，資深媒體人黃創夏提及，2004年敏督利颱風來襲，時任教育部長杜正勝竟在泡茶、看戲，草率決定大學指考，漠視考生權益，黃諷刺民進黨「一路走來，始終如一」。

由於南台灣近日大淹水，全國各地忙救災，副總統陳建仁卻在24日帶著全家人到金門度假，玩遍大小金門各景點。陳建仁隨後發表新聞稿聲明，並表示雖職務上沒有法定的災防職權，但造成觀感不佳，使團隊蒙受批評，向國人致上歉意。

對此，黃創夏在臉書提及一段被遺忘的往事。他說民進黨首次執政時，敏督利颱風正好在指考當天，當時的教育部堅持不停止指考，造成許多考生在風雨下無法參加考試，權益受損，最後造成有史以來的「大考補考」。

當時的教育部長杜正勝被民進黨立委何金松指控，颱風來襲杜正勝悠閒地泡茶、看戲，草率決定大學指考，漠視考生權益，要杜正勝出面道歉。對於何金松的指控，杜正勝說他已經盡力做好該做的事，泡茶、看戲是他個人的私生活。

對此，黃創夏諷刺表示，陳水扁執政時，人民被水扁時，有個杜正勝；蔡英文時代再來一個副總統陳建仁暢遊金門，「一路走來，始終如一！」

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

屏東淹水 綠委周春米卻去波蘭考… 高雄》南台淹水蔡提油救火 藍委…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。