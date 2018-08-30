昇華娛樂再爆假帳逃稅上億 「甘味」製作人俞惟中150萬交保

昇華娛樂爆假帳逃稅上億，知名製作人俞惟中(圖)150萬交保。（資料照，季志翔攝）

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以「甘味人生」、「天下女人心」等鄉土劇在娛樂圈頗具知名度的製作人俞惟中，其經營的上櫃公司「昇華娛樂傳播」爆發掏空7000萬元案，檢調今年4月搜索約談昇華董事長俞惟中請回後，再接獲檢舉指俞惟中以7、8家人頭公司進行假交易逃漏稅上億元，檢調昨二度搜索8處地點，約談俞惟中、人頭公司負責人、財會人員共9人到案。北檢吉組檢察官林達訊後，今天凌晨諭令俞惟中以150萬元交保，另常文萍、孫德信、王稼穡、陳韻婷4人各以20萬及10萬交保。

眷村長大、官校畢業的俞惟中，在娛樂圈算是傳奇人物，曾當過汽車業務員，開過電動玩具店，經營房地產，因緣際會跨足影視界闖出名號。

昇華娛樂2016年3月9日正式上櫃，檢調發現俞惟中等人於2013年間，以公司關係人設立的公司進行虛偽交易，企圖美化帳面達到上櫃目的，金額高達7000萬元，這筆款項沒有進入公司，懷疑俞等人涉嫌掏空公司。

台北地檢署4月20日指揮調查局對昇華董事長俞惟中、總經理謝侑利的住處及公司7處地點搜索，並將俞、謝2人及1名證人約談到案，俞複訊後請回，強調他坦蕩蕩，但謝20萬交保。

但檢調近日再接獲檢舉，指俞惟中自2012年起至今年間，利用與以7、8家人頭公司進行假交易，做假帳逃漏稅上億元，涉嫌違反證交法財務不實、稅捐稽徵法等罪嫌，昨二度搜索8處地點，約談俞惟中9名涉嫌人到案，今凌晨訊後諭令俞等5人各以10萬至150萬元不等金額交保。

(中時 )

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