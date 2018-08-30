氣質女機場遇見天菜工程師 懷孕後一通電話讓她心碎了

氣質女機場遇見天菜工程師，懷孕才知自己變小三。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

北部地區一名氣質出眾的女子小瑜(化名)，3年前在桃園機場與汪姓男子相遇，兩人進一步交往，小瑜懷孕並與汪男登記結婚，豈料某次小瑜打電話找汪男，汪男妹妹接起電話回：「我大嫂現在在家裡！」，意外讓汪男隱瞞已婚真相曝光。

據判決書，汪姓男子在美國任職工程師，17年前與一名美籍女子結婚，汪男3年前在機場與小瑜相遇，瞞著已婚身分與小瑜交往，還在2016年登記結婚。婚後汪男回美國總公司，一個多月沒有回來台灣。

小瑜打電話到宿舍找丈夫，沒想到電話另一頭是名女子接起電話，對方自稱是汪男妹妹，小瑜立即表明身分，稱自己是汪男的新婚妻子，「小姑」聽到小瑜身分卻是一臉狐疑，不可置信地回應「我大嫂現在在家裡！」。

小瑜聽聞真相頓時心碎，立即將腹中胎兒拿掉，要汪男回台給交代，雙分也因此撕破臉。小瑜控告汪男騙婚，汪男則辯稱他當時回美國準備與妻子離婚，顧及小瑜顏面，遂先與她在台灣登記結婚。

法官認為汪男與小瑜結婚時，仍存在婚姻關係，犯下重婚罪，判處4個月徒刑，緩刑2年。小瑜附帶提出民事求償，法官認為原配偶才是重婚罪「受害者」，小瑜不能提出附帶民事求償，判決駁回，但她若有財產及精神損失，可循一般民事訴訟程序向汪男提出求償。

(中時電子報)

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