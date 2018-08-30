水還沒退...深夜不明刺鼻味瀰漫全市 高雄人怒：超後悔搬回來

2018年08月30日 08:45 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

貼文一出後，不少網友在下面反應說有聞到 (圖／翻攝自PTT)

貼文一出後，不少網友在下面反應說有聞到 (圖／翻攝自PTT)

貼文一出後，不少網友在下面反應說有聞到 (圖／翻攝自PTT)

高雄最近可說災難不斷，先是5天內淹兩次水，接著昨夜又驚傳不明刺鼻味在各地出現，不少民眾打爆1999專線反應，環保局也立刻出動，但查不出源頭，推測應該是噴藥消毒後，藥劑隨大雨流入水溝揮發所致。

網友在昨天(29日)晚間9點左右於PTT高雄版PO文表示，自己住在民族中正路口附近，突然從北邊吹來了刺鼻的鹽酸、消毒水味道，聞久了喉嚨開始覺得痛，詢問其他居民是否有聞到。底下隨即有不少人回應有聞到，前鎮、新興、三民、鳳山、苓雅、左營與小港都傳出異味，範圍幾乎涵蓋整個高雄市區。

網友說味道超級噁心，不但相當臭，聞一聞甚至有想吐、眼睛癢的感覺，懷疑又是工廠偷排放廢氣所致。根據《聯合》報導，由於1999湧入大量陳情，環保局在凌晨12點多出動追尋源頭，但卻沒有具體收穫，判斷是國軍支援校園喷藥消毒，消毒藥劑隨著大雨流入排水溝導致。

不少人開酸：「沒事兒，幸福的味道」、「環保署網站全都顯示良好耶，一定是我們的幻覺」、「還以為我們家漂白水倒了，原來不是啊」、「是不是又是偷排廢氣，每次都抓不到」、「後悔搬回高雄，第二次聞到滿滿廢氣味了」、「高雄還有政府嗎...」。

(中時電子報)