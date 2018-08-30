水還沒退...深夜不明刺鼻味瀰漫全市 高雄人怒：超後悔搬回來

從昨夜開始，陸續有不少高雄人反應聞到噁心刺鼻味，範圍幾乎涵蓋全市區 (圖／翻攝自PTT)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
貼文一出後，不少網友在下面反應說有聞到 (圖／翻攝自PTT)
貼文一出後，不少網友在下面反應說有聞到 (圖／翻攝自PTT)
貼文一出後，不少網友在下面反應說有聞到 (圖／翻攝自PTT)

高雄最近可說災難不斷，先是5天內淹兩次水，接著昨夜又驚傳不明刺鼻味在各地出現，不少民眾打爆1999專線反應，環保局也立刻出動，但查不出源頭，推測應該是噴藥消毒後，藥劑隨大雨流入水溝揮發所致。

網友在昨天(29日)晚間9點左右於PTT高雄版PO文表示，自己住在民族中正路口附近，突然從北邊吹來了刺鼻的鹽酸、消毒水味道，聞久了喉嚨開始覺得痛，詢問其他居民是否有聞到。底下隨即有不少人回應有聞到，前鎮、新興、三民、鳳山、苓雅、左營與小港都傳出異味，範圍幾乎涵蓋整個高雄市區。

網友說味道超級噁心，不但相當臭，聞一聞甚至有想吐、眼睛癢的感覺，懷疑又是工廠偷排放廢氣所致。根據《聯合》報導，由於1999湧入大量陳情，環保局在凌晨12點多出動追尋源頭，但卻沒有具體收穫，判斷是國軍支援校園喷藥消毒，消毒藥劑隨著大雨流入排水溝導致。

不少人開酸：「沒事兒，幸福的味道」、「環保署網站全都顯示良好耶，一定是我們的幻覺」、「還以為我們家漂白水倒了，原來不是啊」、「是不是又是偷排廢氣，每次都抓不到」、「後悔搬回高雄，第二次聞到滿滿廢氣味了」、「高雄還有政府嗎...」。

(中時電子報)

兩岸航班銳減 旅界大老：對台灣… 七八月颱風數史上第2多 吳德榮點…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。