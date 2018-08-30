警界家醜外揚！紀淑如懲處曝光 高市警要查洩密

2018年08月30日 08:41 中時電子報 張達智

雪梨奧運跆拳銅牌得主、高雄楠梓警分局警備隊長紀淑如，一年內嘉獎844支被控敘獎浮濫，警政署撤銷她逾600支嘉獎並予懲處。昨消息曝光，高市警局指出，懲處公文屬內部文件，並未對外公布，要追查內部洩密責任，以維警紀。

現為楠梓警分局警備隊長的紀淑如，去年在仁武警分局鳥松分駐所所長任內，1年嘉獎高達844次，幾乎是一般所長的3、4倍，被警界形容「太誇張」。經查紀員有「無實際出力事蹟、與規定不符及重複敘獎」等事由，並被認定假藉時任仁武分局長李金龍（現已退休）意旨，暗示各業務主管核予高額獎勵。

警政署昨發函高市警局撤銷紀員411件、608支嘉獎，並對前仁武分局長李金龍、紀淑如各記過2次，相關敘獎的多名經手承辦官警也遭波及記申誡1至2次。

據中央社報導，高市警局指出，這件案子調查許久，涉案官警如今大多離開原職，其中李金龍今年初已退休，紀淑如也調任新職。本案日前結案後祭出相關懲處，由警政署發副本給相關當事人，研判是接獲公文的當事人或其單位同事將這份公文內容洩露給媒體。

市警局表示，這份行政懲處公文屬內部文件，並未對外發布，懷疑媒體透過管道取得後，再將內容曝光，將追查內部洩密責任，以維警紀。

(中時電子報)