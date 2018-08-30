高雄》南台淹水蔡提油救火 藍委估林園大寮藍綠將拚成五五波

2018年08月30日 08:41 中時電子報 李月華 、中時 王錦河 、中時

大雨肆虐，南台灣淹水嚴重，百姓苦不堪言。高雄林園大寮更是重災區，大寮區會社里鳳林三路344巷從23日暴雨發生，有10多戶泡在水裡整整一周，林園區汕尾地區也是一片水鄉澤國。選區就在林園和大寮的國民黨市議員王耀裕指出，2014年市長選舉，林園大寮兩區支持民進黨陳菊的分別是7成5與7成，但這次大水讓民進黨支持率流失至少兩成以上。

王耀裕說，大寮內坑等地每逢下雨必定淹水，民怨很深。南台灣水淹得這麼厲害，各地民代、里長都破口大罵，身兼民進黨主席的蔡英文總統卻搭乘雲豹甲車勘災，副總統陳建仁戴口罩遊金門，無異「提油救火」，這樣的表現傷害民進黨形象太深，綠營現在已無人敢自稱英派，若現在問民進黨高雄市長參選人陳其邁，恐怕他也會淡化自己跟英系的關係。

中評社報導，王耀裕指出，2014年林園是高雄市38區裡第二支持陳菊的選區，林園有7萬多人，陳菊當時拿下7成5選票，大寮有11萬人，陳菊得票率 7成。過去林園大寮有很多是「非民進黨不投」的鄉親，但這次他們都說想要改變。韓國瑜非典型的國民黨形象，深入災區苦民所苦，很多鄉親其實很肯定。

王耀裕說，高雄淹大水浮現出綠色執政長久以來的問題，尤其淹水現場被電視台一幕幕真實地傳送到家家戶戶的電視機前，民進黨恐因此至少流失兩成基本盤。這兩成的翻轉，就能讓國民黨增加兩成支持度，藍綠年底在林園大寮可能拚個五五波。

(中時電子報)