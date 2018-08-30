2018年08月30日 09:06 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨主席吳敦義的夫人蔡令怡為丁守中助選時，稱南部淹水打臉民進黨是「老天有眼」才引發批評，急惹吳敦義出來辯護，稱「斷章取義」。沒想到，國民黨卻在南部大淹水時，發了一張「淹水怪誰」的文宣，引發網友砲轟「難怪選不上 整黨低能兒」！先有「老天有眼」後有「淹水怪誰」，國民黨真是不做死就不會死。

蔡令怡28日出席「台北市婦女會挺丁守中後援會」成立大會，致詞時針對南部淹水災情表示，民進黨沾沾自喜說治水非常好，88水災之後花了幾千億元新台幣治水預算，「但是民進黨是真做還是假做，老天都看到了，老天一天的雨水就打了他們的嘴巴，這實在是老天有眼。」此話一出也引發外界批評，吳敦義更趕快出來急滅火稱是「斷章取義」，但給外界的負面觀感已收不回來。

但沒想到，蔡令怡惹出的風波才剛過，國民黨同日卻在臉書PO出一張「淹水怪誰」的文宣，並寫著「民進黨長期執政=長期衰敗➕長期淹水」？這張圖片一出讓網友怒火中燒，砲轟國民黨「嫌選票太多」、「什麼叫做南部長期衰敗！？南部災區正在水深火熱居然還有臉做這種圖出來消遣，有了薪水卻沒了品德跟羞恥心」、「難怪選不上，整黨低能兒」、「消費災民不就好棒棒」，更有網友直言「受苦受難的不是別人，而是南臺灣人民，現在不站在一起，不團結，就算了，講什麼543，為什麼要消費家裡正在淹水還在苦苦清理的民眾？文傳會做出這種文宣真的很讓人心寒，自私又噁心。」

(中時電子報)