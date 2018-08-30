先有「老天有眼」後有「淹水怪誰」 國民黨真是不做死就不會死

淹水怪誰文宣。(圖片取自國民黨臉書)

友善列印
中時電子報
/整理報導

國民黨主席吳敦義的夫人蔡令怡為丁守中助選時，稱南部淹水打臉民進黨是「老天有眼」才引發批評，急惹吳敦義出來辯護，稱「斷章取義」。沒想到，國民黨卻在南部大淹水時，發了一張「淹水怪誰」的文宣，引發網友砲轟「難怪選不上 整黨低能兒」！先有「老天有眼」後有「淹水怪誰」，國民黨真是不做死就不會死。

蔡令怡28日出席「台北市婦女會挺丁守中後援會」成立大會，致詞時針對南部淹水災情表示，民進黨沾沾自喜說治水非常好，88水災之後花了幾千億元新台幣治水預算，「但是民進黨是真做還是假做，老天都看到了，老天一天的雨水就打了他們的嘴巴，這實在是老天有眼。」此話一出也引發外界批評，吳敦義更趕快出來急滅火稱是「斷章取義」，但給外界的負面觀感已收不回來。

但沒想到，蔡令怡惹出的風波才剛過，國民黨同日卻在臉書PO出一張「淹水怪誰」的文宣，並寫著「民進黨長期執政=長期衰敗➕長期淹水」？這張圖片一出讓網友怒火中燒，砲轟國民黨「嫌選票太多」、「什麼叫做南部長期衰敗！？南部災區正在水深火熱居然還有臉做這種圖出來消遣，有了薪水卻沒了品德跟羞恥心」、「難怪選不上，整黨低能兒」、「消費災民不就好棒棒」，更有網友直言「受苦受難的不是別人，而是南臺灣人民，現在不站在一起，不團結，就算了，講什麼543，為什麼要消費家裡正在淹水還在苦苦清理的民眾？文傳會做出這種文宣真的很讓人心寒，自私又噁心。」

(中時電子報)

屏東淹水 綠委周春米卻去波蘭考察
台日友好？ 日電視台稱楊俊瀚來自大陸

文章來源：國民黨臉書

高雄》南台淹水蔡提油救火 藍委… 台北》隻身登記參選連任 柯文哲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。