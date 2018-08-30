台北》隻身登記參選連任 柯文哲：投票給我們的是人民不是「大咖」

2018年08月30日 09:11 中時 張潼 、 季志翔

台北市長柯文哲30日一早在媒體的簇擁下，帶著相關證件親自到設在信義區公所的台北市選委會辦理台北市長參選的登記。（季志翔攝）

台北市長柯文哲今上午8點15分前往北市選委會正式登記參選連任，但比起藍綠對手丁守中、姚文智有大咖陪同，柯僅有幕僚跟隨。他表示，投票的是人民，自己也不喜歡喊凍蒜，那沒有用。（張潼攝）

台北市長柯文哲今上午8點15分前往北市選委會正式登記參選連任，但比起藍綠對手丁守中、姚文智有大咖陪同，柯僅有幕僚跟隨。他表示，投票的是人民，自己也不喜歡喊凍蒜，那沒有用。（張潼攝）

台北市長柯文哲今上午8點15分前往北市選委會正式登記參選連任，與藍綠對手丁守中、姚文智不同的是，他沒有政壇大咖陪同現身，只有幾位幕僚跟在身後。他受訪時表示，自己不喜歡「喊凍蒜」，那沒用啦，而且就算有大咖加持，「問題是投票給我們的是人民啊！」

柯文哲今早搭乘市府發言人劉奕霆的車，直接從自家前往選委會登記參選，特意不搭公務車，並趕在9點之前完成登記回到市政府上班，他說，如此一來就不必再額外請假，他是學醫的，也沒有額外「看日子」；另外，今天起他也不再搭公車上班，柯表示，因為警方對維安覺得麻煩，等以後比較沒人抗議再搭公車。

他在選委會登記時先是笑說，今天登記的證件都是陳佩琪幫他準備，接著看著滿場媒體說，通常超過22家媒體堵麥代表國家有大事發生了，不過面對媒體追問「登記參選算國家大事嗎？」他僅笑而不答。

不過柯文哲隨後在受訪時表示，沒必要來這麼多媒體、出動這麼多人，他認為參選應該改成線上登錄，用自然人憑證直接連結內政部資料庫，互相check就好，台灣是世界上資通訊大國，政府還是應該要全面E化。

媒體追問，比起其他兩位藍綠對手有大咖陪同登記，自己隻身前往選委會是否代表對選情有信心？柯文哲重申，不是啦，只是還是應該把線上登錄做起來，國家還是要有效率、平和一點；但他也進一步指出，台灣政治要改變，他不喜歡喊凍蒜，「沒用啦！」大咖加持也沒用嗎？他直言，問題是投票給我們的是人民啊！

(中時 )