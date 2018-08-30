「指控」中國駭入希拉蕊郵件竊資 川普反遭FBI打臉

美國總統川普再次對中國大陸提出竊資指控。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國有線新聞網（CNN）報導，由某家保守派美媒起頭、加上總統川普（Donald Trump）砲火出擊，讓某家中國大陸企業、成為駭入其競爭對手希拉蕊（Hillary Clinton）私人郵件的幕後黑手，藉此竊取她的個人資料，曾讓川普要求美國執法單位、對此事進行深入調查。但這個被外界視為、有意以此淡化其在俄羅斯干預大選角色的手段，卻反遭聯邦調查局（FBI）打臉，認為此舉是一起「毫無證據」的舉動！

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China denies hacking Hillary Clinton's emails after Trump claims

從川普當選至今、有關總統大選有外力干涉介入的傳聞，始終未曾消失過。如今在其競選大將也獲判有罪的情形之下，讓川普本身倍感壓力。當該報導文章一出，川普似乎找到了一個「施力點」，透過推特大酸執法單位與民主黨陣營，認為此事應會有更多「秘辛」和「材料」，相比他而言，更有被搜查的必要。

某位資深聯邦調查局探員卻向媒體透露，「調查局並未找到、任何郵件系統被駭入的證據！」而對此事件，白宮（White House）方面至今無新的回應或說明。

但對於太平洋彼岸的中國大陸，外交部發言人華春瑩於昨日（8/29）記者會中表示，「這種指控早已不是第一次！網路安全是全球性問題，事關各國共同利益，需要國際共同維護。中方是網路安全的堅定維護者，堅決反對並打擊任何形式的網路攻擊、竊密活動。中方宣導國際社會在相互尊重、平等互利基礎上，通過對話合作共同應對網路安全威脅。」

美國上屆總統大選的對手：川普（圖左）與希拉蕊（圖右）。（圖/美聯社）

政治分析家、前調查局高級探員坎貝爾（Josh Campbell）更對川普舉動大表不滿，他認為、身為美國總統的川普，擁有諸多最高級別的管道，能透過一通電話、即可查明該媒體放出的訊息真實性，而川普卻在未經確定證實下，以自己的推特擴散該訊息，實在非常不應該！

(中時電子報)

文章來源：FBI official pushes back on Trump-spread claim that Chinese firm hacked Clinton emails

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