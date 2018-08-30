「指控」中國駭入希拉蕊郵件竊資 川普反遭FBI打臉

2018年08月30日 09:11 中時電子報 李靖棠

據美國有線新聞網（CNN）報導，由某家保守派美媒起頭、加上總統川普（Donald Trump）砲火出擊，讓某家中國大陸企業、成為駭入其競爭對手希拉蕊（Hillary Clinton）私人郵件的幕後黑手，藉此竊取她的個人資料，曾讓川普要求美國執法單位、對此事進行深入調查。但這個被外界視為、有意以此淡化其在俄羅斯干預大選角色的手段，卻反遭聯邦調查局（FBI）打臉，認為此舉是一起「毫無證據」的舉動！

China denies hacking Hillary Clinton's emails after Trump claims

從川普當選至今、有關總統大選有外力干涉介入的傳聞，始終未曾消失過。如今在其競選大將也獲判有罪的情形之下，讓川普本身倍感壓力。當該報導文章一出，川普似乎找到了一個「施力點」，透過推特大酸執法單位與民主黨陣營，認為此事應會有更多「秘辛」和「材料」，相比他而言，更有被搜查的必要。

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月29日

某位資深聯邦調查局探員卻向媒體透露，「調查局並未找到、任何郵件系統被駭入的證據！」而對此事件，白宮（White House）方面至今無新的回應或說明。

Report just out: “China hacked Hillary Clinton’s private Email Server.” Are they sure it wasn’t Russia (just kidding!)? What are the odds that the FBI and DOJ are right on top of this? Actually, a very big story. Much classified information! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月29日

但對於太平洋彼岸的中國大陸，外交部發言人華春瑩於昨日（8/29）記者會中表示，「這種指控早已不是第一次！網路安全是全球性問題，事關各國共同利益，需要國際共同維護。中方是網路安全的堅定維護者，堅決反對並打擊任何形式的網路攻擊、竊密活動。中方宣導國際社會在相互尊重、平等互利基礎上，通過對話合作共同應對網路安全威脅。」

美國上屆總統大選的對手：川普（圖左）與希拉蕊（圖右）。（圖/美聯社）

政治分析家、前調查局高級探員坎貝爾（Josh Campbell）更對川普舉動大表不滿，他認為、身為美國總統的川普，擁有諸多最高級別的管道，能透過一通電話、即可查明該媒體放出的訊息真實性，而川普卻在未經確定證實下，以自己的推特擴散該訊息，實在非常不應該！

(中時電子報)