影》邱議瑩昔日罵薛香川影片被挖出回顧 網：現世報來的快

2018年08月30日 09:22 中時電子報 邱文秀

邱議瑩痛批薛香川「你還有心情吃大餐，拜託水災耶」，並說她氣的「覺得整個人快要中風了」。(新聞深喉嚨)

邱議瑩在臉書痛罵韓國瑜在高雄淹水時載歌載舞。(邱議瑩個人臉書)

2009年八八風災時，時任當時行政院秘書長薛香川陪岳父吃飯，一句「父親節耶，吃個飯過分嗎？」慘遭民進黨立法委員邱議瑩炮轟辭職下台。如今副總統陳建仁水災全家游金門邱議瑩卻噤聲，個人臉書一直停在24日痛罵韓國瑜高雄淹水跳舞，再無新文，原來是跟民進黨立委們去波蘭參訪。邱議瑩昔日罵薛香川影片也被挖出回顧，網友諷刺「現世報來的快」

回顧2009年八八風災，薛香川被爆當天陪岳父吃飯，其中薛稱「父親節去外面吃個飯，很過分嗎？」這句話引起爭議。當時邱議瑩痛批薛香川「你還有心情吃大餐，拜託水災耶」，並說她氣的「覺得整個人快要中風了」。

《新聞深喉嚨》在臉書貼出昔日邱議瑩接受中天訪問痛罵薛香川的影片，網友們紛紛留言「她現在豈不瘋掉了，淹大水耶!是全部南台灣呢，陳菊現在沒消沒息呢！」、「它說不出人話，選它的人說不出話！」、「邱大委員這次怎麼沒有講快要中風，妳是以黨論黨嗎？」、「氣到趕快去波蘭狂歡來壓壓驚咩」、「妳怎麼不罵了？難不成妳中風了？丟臉啊。」、「現世報來的真快啊」、「一個旗山人跑去金門玩，一個旗山立委跑去波蘭玩，不知道這次屏東女兒要砸幾台電視呢？」

邱議瑩粉絲頁《登真-邱議瑩》被網友灌爆留言，她個人臉書發文則一直停在24日汙衊國民黨高雄市長參選人韓國瑜，在高雄淹水期間載歌載舞的貼文。邱議瑩痛罵韓國瑜「高雄市淹大水，而你們唱歌跳舞還約大家一起來快樂？高雄人不需要這樣的市長候選人！」並放上一段約30秒影片。底下一些支持者跟著辱罵韓國瑜。

面對綠委的指控，韓國瑜澄清，他出席國民黨籍市議員陳若翠競選歌曲發表會，這場活動同時是為身障團體舉行，邀請身障者現場演出，由於規劃許久，又可幫助身障朋友生計，因此專程到場打氣，「如果我沒有去，他們會很傷心」。韓國瑜指出，會這樣能幫助弱勢族群與促進高雄觀光，請外界不要扭曲活動本意。

前警大教授葉毓蘭表示，年輕朋友對綠委借題發揮，準備用大水淹死韓國「魚」表達困惑。還指出，「1.韓國瑜又不是政府官員，他唱歌跳舞不行嗎？2.這影片發布的時候，雨根本還沒開始下！」

(中時電子報)