南迴鐵路加祿=枋野土石崩落 預計12時搶通

南迴加祿=枋野土石崩落，預計12時搶通。（台鐵提供）

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大雨土石崩落 南迴線加祿-枋野間中斷預計12點搶通
南迴加祿=枋野土石崩落，枋寮=大武間啟動公路客運接駁機制。（台鐵提供）
南迴加祿=枋野土石崩落，枋寮=大武間啟動公路客運接駁機制。（台鐵提供）

台鐵表示，因南迴線加祿＝枋野間（K11＋150處）於早上5時發生土石崩落，造成路線不通，因土石持續滑落，現場人員持續搶修中，預計於12時開通。目前南迴線枋寮=大武間列車停駛，下行列車(高雄=台東)行駛至枋寮折返，上行列車(台東=高雄) 行駛至大武折返。

下行列車（高雄往台東方向）對號列車301次（枋寮8時20分到）、303次（新左營8時45分開、枋寮9時52分到）、751次（新左營9時14分開；枋寮10時52分到)、371次（新左營9時20分開；枋寮10時35分到）、307次（新左營10時20分開；枋寮11時34分到）；區間車機動行駛。

上行列車（台東往高雄方向）對號列車304次（大武8時38分到）、306次（大武9時44分到）、372次（台東10時14分開；大武11時10分到)；區間車機動行駛。枋寮=大武間啟動公路客運接駁機制。

台鐵表示，旅客預定乘車班次因受豪雨影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。

因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。

前述申請退票旅客，請保留原乘車車票，得自中斷日起一年內向中斷站、原起程站或到達站辦理退票，免收退票手續費。持中斷區間定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

(中時 )

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