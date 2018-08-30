許崑源、楊秋興連袂拉抬邱于軒，力拼大寮林園「關鍵一席」

2018年08月30日 09:38 中時電子報 綜合報導

大寮林園市議員參選人邱于軒在楊秋興縣長的陪同和許崑源議長的推薦下完成市議員登記！登記前邱于軒特別帶著飛機造型的游泳圈，對著選委會對面的水利局喊話，她呼籲：水利局治水搞飛機、大寮林園民眾「森七七」!

邱于軒年輕又具有長照專業，從事公益和社福工作近十年，更擔任長照講師，過去社工服務弱勢的經驗也讓她「接地氣」了解民眾辛苦，堪稱大寮林園數十年來最亮眼的新人！也符合國民黨「老幹新枝」栽培新世代的提名策略!

邱于軒提供

許崑源呼籲大寮林園的民眾，該區需要年輕的新世代來推動建設，為了給下一代更好的生活品質一定要支持年輕、專業、沒包袱的邱于軒；楊秋興也指出，大寮林園的邱于軒在本次選舉佔有非常關鍵的角色，如于軒能當選，高雄市議會絕對會由綠翻藍，國民黨才有話語權並完全發揮監督的角色。許崑源和楊秋興更同時喊出「力保」新世代、翻轉高雄從邱于軒開始，希望象徵改革薪火的邱于軒能獲得選民認同！

在政見方面，邱于軒希望能在選區爭取免費健檢、利用閒置校舍增設長照和幼托據點、爭取公園綠地並充實圖書館的設施設備，另外空汙也是她很關心的議題，她將爭取增設空汙盒子，為民眾把關空氣品質！更重要的是她希望能發展大寮林園觀光特色：大寮朝城市方程式賽車結合花海發展觀光、林園則朝山海一日遊，規劃由清水巖至林園市區享美食，再往海洋濕地公園、中芸漁港等串起觀光路線。讓大寮林園成為高雄市的觀光亮點!

邱于軒提供

此外，由於本次雨災大寮、林園災情嚴重，邱于軒也貼心的取消原訂的造勢掃街，登記後便忙著協助民眾清運垃圾和填寫賠償資料等，她也希望高雄市政府能「共體時艱」，對於淹水補助需50公分以上之規定從寬認定，房屋稅和地價稅也能直接減免，讓民眾能安心整理家園!

(中時電子報)