全聯月餅預購前5強出爐 名店都上榜

全聯icake奶黃流沙月餅，約55g x 6顆、680元。（全聯提供）

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全聯Hershey’s經典千層蛋糕，約370g、250元。（全聯提供）
吟月手工月餅禮盒，58g zx 9入，320元。（全聯提供）
美心月餅精選口味限量版，精選經典6種口味，每盒1620元。（全聯提供）

全聯今年中秋節預購手腳快，上月20日已開跑，至9月27日約有26款禮盒，價位約250元至1620元，多款團購9折起。目前熱銷前5名為元祖雪餅禮盒、Hershey’s經典千層蛋糕、吳寶春無嫌鳳梨酥禮盒、美心香滑奶黃月餅禮盒、寶泉花綻禮盒Ｂ款，名店都上榜。

今年名店月餅包括美心、高雄洋菓子名店「歐貝拉」等，皆推出經典或創新的月餅，銷售常勝軍「美心月餅精選口味限量版」每盒1620元，盒中有雙黃白蓮蓉月餅185g+雙黃蓮蓉月餅185g+伍仁月餅90g+蛋黃豆沙月餅90g+低糖蛋黃白蓮蓉月餅90g+低糖松子仁白蓮蓉月餅90g，精選經典6種口味。吟月手工月餅禮盒以金棗酸味和綠豆甜味交疊，創意新口味入餡，清爽又健康。

除了名店，全聯今年持續開發隱藏版美味，與市場區隔，像是曾在士林開店的icake、以綠豆椪聞名的台中老店利記餅行；去年獨家聯名甜點秒殺的巧克力品牌Hershey’s也推經典千層蛋糕，登上人氣亞軍。

(中時 )

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