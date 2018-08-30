談兩岸 柯P：「我要當金小胖」、台灣應累積足夠力量

2018年08月30日 10:00 中時 張潼

台北市長柯文哲接受雜誌專訪，在被問到兩岸立場時重申應「務實處理」，現在台灣就是籌碼不夠，但當有選擇的時候，「我要做金小胖，我不要做海珊（被美國吊死）。」今早他受訪時進一步表示，台灣應累積自己足夠的力量，外交要講的是實力，像他去荷蘭參訪，城市內有許多台商的市長都出來和他碰面，沒有台商的城市就愛理不理。

根據媒體披露的訪問內容，柯文哲在被問到兩岸主張及立場時表示，當有選擇的時候，他要做金小胖而不要做海珊，跟美國對抗的2人，後者被吊死前者卻能上談判桌大小聲，原因就是北韓有原子彈；意思就是說，要上牌桌要有實力，所以「我只是頭腦清楚而已，我不是義和團」。他認為，台灣現在就是籌碼不夠，1990年時台灣的GDP占全中國43％，現在剩下4.6％還撐不住，台灣要思考自己的價值與能量。

當被問到「兩岸立場是否與蔡英文總統最接近，就是維持現狀」，柯文哲則表示，不要回答就是答案，沒有人在兩岸關係講那麼清楚的，所以這就要批評賴清德；柯還說，人家說黃信介跟柯文哲最像，因為兩人都很務實，不走意識形態，這才是標準打法，戰略上雖要進取，但不需要每一場戰鬥都太刺蝟型。

柯文哲今到北市選委會後，媒體也追問他上述接受專訪內容。柯文哲表示，他是實事求是，台灣要累積自己足夠的國家力量，外交是講實力；他去荷蘭時，會見他的市長，都是城市裡台商一大堆，所以他當然要出來見，但是城市裡沒有台商的市長就愛理不理。

(中時 )