北約前司令：台灣參與印太戰略 可不激怒大陸

對於台灣參與印太戰略，美國北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高司令部前司令史塔福（James G. Stavridis）30日出席印太安全對話會議時表示，台灣是區域及其他國家共同合作的重要國家，他認為台灣參與印太戰略不一定是要採取引起大陸激怒的方式，而是可以善用外交手腕的方式進行。（鄧博仁攝）

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對於台灣參與印太戰略，美國北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高司令部前司令史塔福（James G. Stavridis）今表示，台灣是區域及其他國家共同合作的重要國家，他認為台灣參與印太戰略不一定是要採取引起大陸激怒的方式，而是可以善用外交手腕的方式進行。

史塔福今出席「印太安全對話」發表演講，並從海權角度，分析印太地緣政治及台灣的角色。

史塔福會前接受媒體訪問時表示，大陸在南海建人造島是非常挑釁行為，這將成為美中及中國與其他國家關注的焦點，他認為避免南海被軍事併吞是極度重要的事情。

但史塔福在演講中強調，在南海議題上與大陸對話是非常重要，雖然他理解中國主張的九段線有其歷史背景的，可是他不認為九段線主張可被國際法認可。

前美軍太平洋司令、前國家情報總監退休上將布萊爾（Dennis Cutler Blair）日前撰文促台灣與日本緊密合作，以抵抗中國的侵略行為。對此，史塔福指出，台日關係發展至關重要，但他不認為需要針對中國，而是可作為區域集體安全的一環，不僅涵蓋台日，還有澳洲、紐西蘭、馬來西亞、印尼、菲律賓及越南等國家合作。

另外，對於美國2019國防授權法案（NDAA）對台灣友善的內容，史塔福表示，這對美國政策額外重要，可有效確保台灣獲得來自美國軍事武器，這也是「六項保證」之一。他認為，NDAA強化「六項保證」及《台灣關係法》的重要性。

(中時 )

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