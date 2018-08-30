影》近20年漫長等待 美海軍終迎來新艦載機F-35C

2018年08月30日 10:09 中時電子報 李靖棠

據防衛新聞（Defense News）報導，日前在核動力航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）甲板上，迎來一群讓海軍等待近20年光陰、最新的「貴客」F-35C戰機（F-35 Lightning II），與現役的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（F/A-18 Super Hornets）、E-2空中預警機（E-2 Hawkeye）和C-2灰狗式運輸機（C-2 Greyhound）齊聚一堂，展示美軍強大戰力。而海軍也宣布、F-35C戰機預計從明年（2019）初開始，逐步進行編制佈署，讓航母甲板能正式迎接新戰機加入。

USNI News Video: F-35C Air Wing Integration Tests on USS Abraham Lincoln

專責整合工作的海軍少將何藍（Dale Horan）表示，最終目標是要讓所有不同系統、種類和年份的戰機，能夠進行連結並互通工作。「當你取得新戰機時，最關鍵的一點是、要趕緊與甲板上其他的機型『拉近關係』。」F-35C於2000年、首次以X-35原型機的型式試飛成功，沒想到卻一拖18年之久，至今才確認將登上航母甲板，成為新一代艦載機。

新型F-35C戰機降落於林肯號航母甲板瞬間。（圖/美國海軍）

F-35隱匿戰鬥機，由最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

美國海軍宣布，明年初F-35C確將逐步進駐佈署至航母上。（圖/美國海軍）

相較於空軍和陸戰隊而言，海軍的C型版本、算是3款中研發佈署進度最慢的。當F-35A已開始走出海外、成為多個盟邦的主要戰力軍機；能短場起降的B型，也已登上自家胡蜂號兩棲突擊艦（USS Wasp）甲板，下一步將測試英國新航母伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth）的甲板時，作為新一代艦載機的C型，此時總算傳出好消息、勢必也將讓洛馬公司和海軍鬆一口氣。

(中時電子報)