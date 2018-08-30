高雄》豪雨淹出格局！時光若倒轉8年 唐湘龍：韓國瑜幾乎可宣布當選

2018年08月30日 10:08 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

823暴雨襲擊南台灣，高雄不少區域泡在水裡，引發民怨。日前有網路投票針對針對目前國、民兩黨參選人中，誰有能力治好水，國民黨參選人韓國瑜獲得93%的超高支持率。對此，資深媒體人唐湘龍指出，一場大雨淹出誰是市長的格局，他說若非縣市合併，韓幾乎可宣布當選高雄市長，在前高雄縣部份，韓國瑜仍有努力空間。

高雄近日淹水，淹出了民眾對於目前治水結果的不滿，許多民眾質疑花300億治水，沒想到一個熱低壓就讓高雄整個泡在水中。國、民兩黨參選人也紛紛提出政見，民進黨高雄市長參選人陳其邁就提出建置「智慧化防災治水系統」，希望讓高雄躍升為「海綿城市」的典範。國民黨高雄市長參選人韓國瑜則認為高雄治水似乎有城鄉差距，韓說如果有機會，他一定會加強對偏遠地區的照顧，讓偏遠地區治水防洪與市區一致。

對此，資深媒體人唐湘龍在《NOWnews》名家論壇中指出，陳其邁原先擺出來的姿態就是「等著當市長」，未料卻碰到韓國瑜。唐說韓國瑜有點流氓氣，要從政就要有點流氓氣，而民進黨的氣質就是流氓氣，國民黨的氣質則是不食人間煙火，這種高來高去的調子，讓從南部起家的國民黨，在南部失去政權三十年。唐說現在韓國瑜來了，味道也對了，三個月就翻轉，也讓對手開始提心吊膽。

「只要出一個懂人心的，陳其邁就要挫哩等」。唐湘龍認為，一場大雨淹出誰是市長的格局，所有媒體焦點也都在韓國瑜身上。唐直言，民進黨對六十年前的823裝無感，但未來將會對今年的823很有感。「如果民進黨會逐步失去南台灣，跟這場大水裡的荒腔走板息息相關」。

唐湘龍提及，民進黨治理高雄20年，把高雄變成底特律一般的「鐵鏽區」，而韓國瑜是擦亮高雄招牌最後希望，所以唐湘龍說韓國瑜要開始有勝選規劃。因為高雄人顯然很希望韓國瑜可以贏，唐說如果不是高雄市與高雄縣於2010年合併，韓國瑜幾乎可宣布當選高雄市長，在前高雄縣部份，韓國瑜還有努力空間，「以過去三個月的上升趨勢線之陡峭，時間還夠用」。

(中時電子報)