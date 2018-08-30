爽!黨產會年薪平均122萬 還可赴歐洲考察

2018年08月30日 10:10 中時電子報 邱文秀

以追討國民黨黨產為最重要目的的行政院不當黨產處理委員會(黨產會)，今日將預算書送達立法院，共25人的編制，維持經費高達3068萬9000元，平均每人年薪122萬7560元，遠超過行政院長賴清德說的4萬8，不僅如此還編列約46萬元預計派3人赴歐考察。優渥的待遇羨煞許多小老百姓，網友紛紛問「要怎樣才能去這麼爽的單位?」

黨產會以追討國民黨黨產為最重要任務，救國團與婦聯會先後被打成國民黨的附隨組織。救國團全數資產遭凍結，未來要動支經費，得先經過黨產會核准。

在現今《黨產條例》下，被處分人的財產要被清算凍結似乎很簡單，只要被認定為國民黨的附隨組織就夠了。黨產會對婦聯會的處分書中主文也只有「被處分人為社團法人中國國民黨之附隨組織」一句話，內文則以大篇幅證明該會如此屬性。

據《蘋果日報》報導，行政院不當黨產處理委員會預算書今天送達立法院，今年度共編列5290萬，其中人事費用3068萬9000元；另編列約46萬元赴歐考察，預計派遣3人到東歐各國國會、德國聯邦議院及聯邦政府財政部考察7天。以25人的預算員額計算，黨產會平均每人年薪122萬7560元。

黨產會赴歐考察理由為，東歐國家如波蘭、捷克、斯洛伐克等國家的民主化過程及黨產處理模式與德國有所不同，在黨產歸還經驗值得借鏡；此外也要派員了解德國的黨產信託，德國黨產處理的整體歷史脈絡、相關法制完備及實際執行成效。

羨煞黨產會的高薪，網友紛紛留言「清算酬庸兩相宜 偉哉dpp」、「黨產會為什麼要去歐洲考察啊」、「好爽喔，台灣價值」、「黨產會是公務人員嗎?」、「均薪達到功德院長所述4.8萬，就跟你說要儲價台灣價值了」、「要怎樣才可以去這麼爽的單位呢?」、「黨產會要出國考察甚麼?????」、「薪資還好，只是需要黨證嗎？」

(中時電子報)