看穿發牌贏10億！「台灣賭神」 負債人生靠這本書翻身

2018年08月30日 10:11 中時電子報 戴安瑋

外號「台灣賭神」的黃姓男子29日攜帶鉅額未申報韓元遭海關查獲，關員耗費數小時才將成堆鈔票清點完畢。（資料照片/范揚光攝）

有「台灣賭神」之稱的黃姓男子（筆名戴子郎）29日從桃園機場入境時，被海關查獲攜帶大量未申報外幣（折合台幣1千多萬元），被沒收時，竟淡定的說「就當交稅吧！」其實，黃年輕時玩股票曾負債5千萬元，他是買了《擊敗莊家》一書，讀透統計學、計算贏牌期望值後，投入賭場，讓他3 年內清債務，現擁有上億身價。

綜合媒體報導，今年61歲的黃姓男子，台大經濟系畢業，32歲當上證券公司總經理，於1987年起台股一路飆飆，到1990年上萬點期間，累積千萬身家，但股票崩盤時，負債5千萬元，他花10美元買了《擊敗莊家》這本書，翻看數十遍，鑽研統計學、計算贏牌期望值後，投入賭場實踐，同時展開他的「賭博生涯」，僅花3年多時間還清債務。

黃還經營一家學院部落格，開課收費，還組團隊四處征戰，由於賭技高超，他自稱已被全球200多家賭場列為黑名單，據稱他手上隨時握有數百萬美元作賭本，難怪此次折損上千萬台幣還氣定神閒。他也出過14本賭場贏錢相關書籍。「戴子郎」筆名是「帶著兒子的郎」之意。他說，離婚時小孩才3歲。

《周刊王》報導，今年農曆年間，黃帶子弟兵，飛到歐洲賽普勒斯的MERIT賭場「大戰」，靠著百家樂狂贏8萬5千美元（約新台幣250萬元），但因賭場遲遲不支付，黃曾聘請律師打跨海告官。他這次帶隊到韓國賭場贏了約10億台幣。

(中時電子報)