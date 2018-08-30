高雄異味傳整夜 找半天教育局才說是校園消毒

2018年08月30日 10:21 中時 林宏聰

高雄29日晚間接獲大批民眾通報，指鳳山、前鎮、前金、三民等區陸續聞到消毒水異味，環保局出動21名稽查人員，無頭蒼蠅般四處找汙染源，3、4個小時後才找出是教育局擴大校園消毒，確認沒有安全疑慮，但市民整晚飽受虛驚，質疑市府橫向聯繫螺絲鬆了。

4年前石化氣爆後，市府痛定思痛，成立高雄市管線應變小組平台，相關單位透過LINE群組聯繫，一傳出異味、疑似管線外洩事件馬上通力合作找源頭、在最短時間內緊急處理，前市長陳菊曾以管線小組應變效率自豪，誓言捍衛市民居住安全。

高市環保局長蔡孟裕說，29日晚間8點多，鳳山、前鎮、新興、苓雅、三民、左營等地陸續有民眾聞到異味，1999市民服務中心共接獲47起通報，指氣味像是消毒水，環保局立即出動稽查人員查找源頭，由於通報範圍大，一度以為是鳳山汙水處理廠洩漏。

稽查人員人仰馬翻，忙到將近凌晨12點，民眾目擊內容指向看到有人進行消毒作業，詢問教育局，教育局才坦言因應校園淹水，有申請國軍支援消毒，範圍廣達鳳山、三民、仁武共68間各級學校，以鳳山最多。

環保局比對通報異味地點，附近都有學校，且當時吹東南風，研判是晚間降雨將校園消毒液洗出來，再順風吹至鳳山、前鎮、新興等區，確認一般消毒水均已經過稀釋，濃度對人體無毒性，民眾才鬆了一口氣。

(中時 )