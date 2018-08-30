邊講電話邊匯款 郵局員工阻婦人受騙

2018年08月30日 10:27 中時 陳世宗

「警力有限、民力無窮、聯絡通報、共同打詐」是全民面對詐騙最好的解決方式，也是因為牢記這個解決之道；中市警方與銀行業者成功一起防止詐騙，及時攔下被騙民眾匯款，保護人民的血汗錢。

中市警六分局協和所接獲轄區郵局電話通報，該行員表示有1名婦人疑似遭受詐騙，匯款時不斷講電話且神色緊張，因其欲匯款新臺幣29萬元，數目過大，行員向其詢問匯款事由時，又支支吾吾回答不出原因，行員為避免其遭騙，所以立即通報警方前來處理。

警方指出，員警高啟軒、王育峯獲報後立即趕往現場，孟姓婦人(55歲)一見員警更是緊張，說話聲音越來越小、手也不停顫抖，當員警詢問其匯款原因與對象時，孟婦一開始向警方供稱是要給兒子生活費，一下子又稱是要借給友人的救急錢，說話反反覆覆且不斷撥打電話。

後經員警不停安撫情緒後，終於突破婦人心防，坦承是在網路上看到投資訊息，要匯錢給公司做理財投資使用，但匯款對象和通話聯絡的人都不知道姓名資料，員警研判是網路常用詐騙手法，所以不斷規勸孟婦這是詐騙訊息，勸其切勿輕易相信。

經員警苦口婆心勸說下，才終於使孟婦打消念頭，將領出來的29萬元重新存回戶頭，成功保護婦人辛苦累積下來的積蓄。

協和派出所長周宜禾強調，近期網路常用詐騙手法就是創立投資群組，謊稱投資比特幣等新興貨幣，詐騙民眾匯錢進入人頭帳戶，詐騙首腦等到被害人匯錢入帳後，就會指示旗下車手至ATM提領逃逸；呼籲民眾投資還是要選擇合法公司或是正常管道，才可以避免遭受詐騙。

(中時 )