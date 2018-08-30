「中國經濟有韌度」他指貿易戰中國贏定了

美中貿易戰持續升溫，外界也十分關注。(圖/達志影像)

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中時電子報

美中貿易戰持續升溫，外界也十分關注，中國前商務部副部長魏建國28日說，美國經濟實力難與中國匹配，因為中國大陸經濟有韌度，對貿易戰可作長期準備，但美國撐不了太久，而中國國務院研究室綜合司長陳文玲也表示，根據兩國發展潛力，中國將是勝利的一方。

魏建國與陳文玲均屬官方智庫「中國國際經濟交流中心」成員，28日在《解決中美貿易衝突》研討會上，魏建國表示，儘管中國對非洲出口的產品和對美國的不一樣，但未來5年內，中國每年對非洲出口的金額將達5000億美元，取代美國成為最大出口市場。美國經濟實力難與中國匹配，因為中國經濟有韌度，且掌控著整個工業生產流程。中國對貿易戰可以做長期的準備，但美國撐不了太久。魏建國說，儘管中國對非洲出口的產品和對美國的不一樣，但未來5年內，中國每年對非洲出口的金額將達5000億美元，取代美國成為最大出口市場。他強調中國更應關注關稅以外的事。必須防止美國（對中國）繞過世貿組織（WTO）的架構和防止美國與歐盟達成貿易聯盟，以及防止美中貿易戰波及財政、匯率和能源等領域。

陳文玲更表示，川普的「欺凌政策」不會阻礙中國經濟崛起，美國看似要求中國改變貿易手段和經濟模式，僅是在「窒礙中國繼續發展，阻攔中國在21世紀中葉成為強國」。

(中時電子報)

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