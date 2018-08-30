蔡其昌訪波蘭：讓波蘭成為台灣企業進入歐洲的門戶

2018年08月30日 10:32 中時 朱真楷

立法院副院長蔡其昌表示，此行就是要讓中華民國走出去和歐洲各國交朋友，不僅要打開歐洲各國國會的外交大門，更要讓波蘭成為台灣企業進入歐洲的門戶。(蔡其昌提供)

外交突破！繼立法院長蘇嘉全訪英丶法國會後，立法院副院長蔡其昌也罕見地受波蘭方面邀請，率領前往波蘭國會進行國會外交，受到波國高規格接待。蔡其昌表示，此行就是要讓中華民國走出去和歐洲各國交朋友，不僅要打開歐洲各國國會的外交大門，更要讓波蘭成為台灣企業進入歐洲的門戶。

值得注意的是，此次參訪，是今年5月波蘭國會眾議院副議長台樂茨基(Ryszard Terlecki)具名邀請，這項動作，對波方政府而言這是相當罕見；事後經與外交部、波蘭政府等相關單位磋商多月，蔡其昌與民進黨立委張廖萬堅等人，順利在本月26日出訪波蘭。

蔡其昌率訪問團抵波後，親自特別感謝台樂茨基邀請訪問波蘭，台灣盼望能持續加強雙邊國會交流互訪，讓民主價值和國會交流成為台波關係重要支柱。

蔡其昌表示，台灣追求自由民主，堅信國際民主國家都會支持及認可這份普世價值。同時，台灣也十分樂意將本身的發展經驗與波蘭分享，特別是教育、經濟及科技上的議題；期盼波蘭政府制定一套吸引台人的政策，讓波蘭成為台灣企業進入歐洲的門戶。

蔡其昌也提到，二國政府與民間有許多的往來，未來應更積極加強相關合作並促進雙向交流，也期盼波蘭國會持續支持台灣，特別是支持台灣參與國際組織以及會議的權利。

波蘭國會眾議院副議長台樂茨基(Ryszard Terlecki)表示，竭誠歡迎台灣國會到場，未來希望透過國會持續互訪，在經貿 、教育及科技領域持續交流。

台樂茨基表示，波蘭國會友台小組人數是國會中最多的，表示波蘭國會對波台雙方發展具有高度的期待，未來，透過國會可就不不同的議題進行深化交流。也希望更多台灣企業可以在波蘭投資。

此外，蔡其昌除應台樂茨基邀請到訪，也會晤國會參議院副議長別朗(Bielan)、友臺小組主席倪秀斯基(Stefan Niesiołowski)及波國財經部會，部次長級官員，雙方就兩國財經的議題進行交流。

目前波蘭為中歐地區規模最大的新興民主國家，臺波相互設置代表機構20多年來交流密切，雙邊友好合作關係持續加強。臺波國會因共同崇尚自由民主及人權，多年來透過持續交流及互訪建立了深厚情誼，並成為推動兩國實質關係的重要助力。

(中時 )