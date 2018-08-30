不會吃到致癌物！歐美人大啖煙燻鮭魚和香腸藏秘密

2018年08月30日 10:44 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

都說煙燻加工品容易致癌，為何外國人不怕死，仍大口吃煙燻鮭魚和香腸，將健康拋諸腦後？大陸食安博士鐘凱表示，其實國外盛行的冷燻法不同於傳統製法，幾乎不含苯並芘等致癌物，比起傳統煙燻安全很多，且不失風味。

食品安全博士鐘凱在「吃貨的江湖秘籍」指出，煙燻分成兩種，一種是傳統煙燻，另一種叫冷燻又名液燻，目前歐美市場九成以上的煙燻食品都是用冷燻處理。

兩者製法對人體健康影響有何差異？鐘凱分析，傳統煙燻利用木屑、樹脂等植物原料不完全燃燒產生煙氣，讓其慢慢吸附滲透到食物中。煙氣中含有多種「多環芳烴」，其中最有名的是苯並芘，會增加致癌的機率。

冷燻則不讓煙氣直接接觸食物，而是蒐集起來冷凝，除去固體雜質後得到冷燻液，將冷燻液噴灑塗抹到食物上進行醃製，或是和食物一起密封加熱。

鐘凱表示，冷燻的好處是風味成分和煙氣一樣，但幾乎不含苯並芘等致癌物，食用起來比傳統煙燻安全很多，因此這種技術1985年問世後，歐美即改採冷燻法，傳統製法遂被取而代之。

冷燻醃製品的健康程度當然比不上一般食品，但已經比傳統醃製品好很多了。另外，它還有標準化、成本低、對環境污染小等優點，製作時透過調節冷燻液的用量和搭配，更方便控制成品的色澤和味道。

(中時電子報)