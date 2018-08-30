台南》以無黨籍登記 蘇煥智：啟動台灣2次民主運動

蘇煥智在妻子郭椿華陪同下，以無黨籍身分登記參選台南市長。（程炳璋攝）

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退出民進黨的前台南縣長蘇煥智，30日上午10時以無黨籍身分登記參選年底9合1選舉的台南市長，他提到即使有人對他選情抱持悲觀，但年底選舉是啟動台灣2次民主運動，決心不顧毀譽投入選戰。

蘇煥智30日在妻子郭椿華與民間友人陪同下，前往台南選委會登記參選台南市長，他提到南2都越來越窮，要再生南部經濟，就要恢復已經被消滅的基層民主，民進黨的執政已偏離了台灣民主運動的初心。

外界不看好他的選情，蘇煥智表示，從執政的不滿意度來看，這次選戰仍然有翻轉的機會，需要人民的覺醒，自己充滿信心，台灣人民不該繼續被藍綠二黨綁架，繼續走向幫派化分贓。

針對陳子敬日前宣布退選台南市長，泛藍宣稱整合成功，民進黨基層民眾也希望泛綠整合，蘇煥智認為民進黨應該整合的是社會，不是整合參選人，且泛藍在台南有無實質上的整合，還需觀察。

蘇煥智表示，與陳子敬一直維持過去的同事情誼，稱在他是個尊重倫理，作人厚道的人，會再去拜訪，尋求支持。

「2018選戰，是歷史轉折的關鍵時刻」蘇煥智在登記後，支持者高喊「凍蒜」，他表示要團結所有愛台南的進步力量，翻轉台南，期盼帶動台灣谷底攀升。

蘇煥智臉書已有不少網友留言打氣，希望他東山再起，延續他過去擔任台南縣長的執政經驗。

(中時 )

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