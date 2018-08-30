綠支持者瞎扯淹水怪災民 朱學恒：展現驚人下限

2018年08月30日 10:34 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

疑為綠營支持者網友護航蔡政府，怒槓朱學恒。(翻攝朱學恒臉書)

疑為綠營支持者網友護航蔡政府，反怪災民抽地下水。(翻攝朱學恒臉書)

823暴雨轟炸南台灣，豪雨造成南部地區淹成水鄉澤國，災民飽受淹水之苦，而綠營政治人物的救災表現，遭外界批評「荒腔走板」。卻有一名綠營支持者「護航」蔡政府，與「宅神」朱學恒槓上，甚至瞎扯沿海地區淹水都是村民一手造成。對此，朱學恒動怒「綠營支持者展現驚人下限」

豪雨成災，從總統蔡英文搭雲豹車勘災，行政院長賴清德面對質疑聲浪，反問那麼大的雨勢「下在台灣哪個城市不會淹水？」；到副總統陳建仁被爆水災期間帶全家遊金門，立法院長蘇嘉全也被目擊帶訪日本；另外立委陳亭妃質疑《爆料公社》提供的災情與事實不符，當年88水災譙時任行政院秘書長薛香川「吃大餐」的民進黨立委邱議瑩，也被名嘴謝寒冰踢爆跑去波蘭。

朱學恒昨(29)日在臉書張貼邱議瑩遊波蘭新聞，諷刺她「喔，原來是這樣【拳頭打手心】」。豈料貼文底下，一名疑為綠營支持者的女性網友，張貼賴清德與邱議瑩的勘災照，企圖「打臉」朱學恒。不過朱學恒反問照片「幾號拍的」，其他人也質疑照片地面乾，記者隨扈看起來比災民多，懷疑照片時間根本不對。

後來另名網友也翻出本月26日立法院副院長蔡其昌訪波蘭新聞，邱議瑩也在訪問團中，狠打臉「綠營支持者」。沒想到這名挺綠網友還不罷休，繼續硬拗「我什麼時候說邱議瑩沒有出國了？我只拍照說邱議瑩有去勘災」，甚至將淹水問題指向災民，表示地勢低的地方一定淹水，水是治不好的，反怪沿海地區居民拚命抽地下水，「要怪就怪自己」，荒謬發言被眾人笑稱「被打臉開始急了嗎」。

與「挺綠網友」數度交鋒後，朱學恒今日凌晨又發文怒飆，表示綠營支持者「展現驚人下限」，先拍照護航邱議瑩在勘災，然後又說如果淹水「自己一定會接受」，最後騙不下去了只好裝傻。朱學恒也不忘酸邱議瑩兩套標準，「放暑假想出去玩沒關係啊，看看你以前怎麼嗆人家的？會說波蘭文嗎？」

(中時電子報)