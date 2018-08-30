度假飯店挾「星」誘吃貨 宜蘭也掀米其林大戰啦！

2018年08月30日 11:06 工商 姚舜

曼谷米其林一星主廚Noom演繹的泰國美味，以精緻法菜手法呈盤。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店）

在曼谷第一本米其林指南中得到一星的〈chim by siam wisdon〉餐廳主廚Noom，將於9／28起客座礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店）

日本米其林一星餐廳〈銀座內山〉招牌菜式，10月19日與20日可在宜蘭力麗威斯汀度假酒店嘗到。（圖／宜蘭力麗威斯汀度假酒店）

〈手工胡麻豆腐〉是內山英仁招牌菜式之一。（圖／宜蘭力麗威斯汀度假酒店）

內山英仁掌廚的〈銀座內山〉餐廳自2008年起得到米其林一星，迄今已連績蟬連11年。（圖／宜蘭力麗威斯汀度假酒店）

不是只有城市飯店可以請米其林摘星餐廳名廚客座！隨著宜蘭新飯店一家一家開出，為了在競爭白熱化的市場中勝出，位在礁溪的長榮鳳凰酒店與位在員山的力麗威斯汀度假酒店，各自請來泰國曼谷與日本銀座的米其林一星餐廳主廚客座，掀起蘭陽平原米其林美食大戰。食家饕客或吃貨可以將「享受美食」與「度假」結合，在宜蘭連吃帶住的好好度個假。

泰國曼谷與台北一樣，今年都出了第一本米其林指南，為此礁溪長榮鳳凰酒店將於9月28日起至10月1日請來〈曼谷米其林指南〉中一星〈Chim by Siam Wisdom〉餐廳主廚 Noom客座。除在館內〈煙波亭〉推出每人3200元的限量晚間套餐（9/10前預訂可享早鳥優惠），Noom 也將為長榮鳳凰酒店自助餐廳設計多道菜式並持續供應2個月，這是史上第一位訪台的曼谷米其林主廚。

Noom是被泰國食饕與吃貨封為「泰國料理鐵人」，2014年他曾被CNN票選為「曼谷最佳廚師」，同年他就得到了鐵人封號，在泰國是家戶皆曉的名廚。

長榮鳳凰酒店餐飲部表示，Noom此次來台，除將以西式廚廚與擺盤詮釋泰菜經典美味，並將大量採用蘭陽平原所產的農作物與渔貨入饌，舉凡：溫泉番茄、 空心菜、絲瓜，以及最著名的櫻桃鴨等，都將在不同的泰式咖哩、椰漿、椰奶、豆蔻、香蘭葉、魚露、羅旺子調製的醬汁搭佐下，幻化為一道道精緻泰國美食，非常令人期待。

位在員山的力麗威斯汀度假酒店也邀請連續11年日本米其林一星餐廳〈銀座內山〉的主廚內山英仁（Uchiyama Hidehito）於10/19日與10/20日兩天，於館內2F日料餐廳〈舞〉客座，名為「舞綻食藝」的米其林餐酒會菜單每套有7道菜搭配3款清酒，每人6600元。

除了到餐廳享用星光美饌，配合名廚客座，力麗威斯汀度假酒店亦同步推出了「米其林住房專案」，內容包括在飯店住宿一晚與兩客米其林晚宴，以及兩客西式自助式早餐，專案價1萬9800元起，9月30日前付訂另可享有早鳥優惠。

1969年出生的內山英仁，為日本神奈川縣人，因深受烹飪技巧和魅力所吸引走入餐飲業，並曾在日本許多知名餐廳學習並接受「鐵人意志」訓練。2002年他以自己名字開設〈銀座內山〉餐廳，提供以懷石為基礎的精緻日本料理。2008年在日本米其林指南中得到一星，如今已連續11年維持星光不減。

擅長「茶懷石」的內山英仁，演繹的每道料理都自己獨特的味道，且「道道有故事」。而透過廚藝讓食材將「本物之味」發揮到極致，是內山英仁的堅持，他認為美味源於食材，所以要「尊重食材」並藉由自身累積的廚藝將每一種優質食材生而優越的本味表現出來。

內山英仁客座宜蘭力麗威斯汀開出的晚宴菜單中，有「主廚自慢之選」的胡麻豆腐，並選擇了帶卵日本香魚及宜蘭在地食材豪野鴨等，主菜以日本和牛為主選，最後獻上以豆乳手工製作的甜點。餐酒饗宴只有2天、每天只限量供應50客。為了這次客座，內山英仁9月中將提前到宜蘭，除與飯店廚藝團隊交流並為晚宴進行相關準備，另一更重要的「任務」是：Check食材。如此費心亦充現體現了日本料理職人一絲不苟的態度。

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