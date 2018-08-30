美網》謝淑薇女雙連9屆晉32 詹皓晴與「敵人」合作

2018年08月30日 10:40 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

美國網球公開賽台灣選手賽事，29日先闖過女單第一輪的寶島一姐謝淑薇，30日女雙首輪賽事再度披掛上陣，和白俄羅斯搭檔莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）只花57分鐘便擊退對手，個人連續9屆在美網女雙挺進32強；拚完雅加達亞運再趕赴美國紐約的詹皓晴，美網女雙和亞運爭金的中國大陸好手楊釗煊搭配，兩人從敵人變隊友，同樣直落二告捷。

謝淑薇和莎巴蘭卡整場比賽沒有被破發，可以說是在沒有遇到太多威脅的情況下，就以6：1、6：3獲勝，而謝淑薇31日又要在女單出賽，迎戰今年溫布頓16強賽交手過的西布可娃（Dominika Cibulkova），當時儘管謝淑薇無緣勝利，溫網打進16強已創個人新高，這次美網將尋求復仇。

詹皓晴亞運和姐姐詹詠然搭檔女雙，成為中華隊摘金希望，姐妹倆也以此為目標，可惜金牌戰飲恨中國徐一璠/楊釗煊、屈居銀牌，兩人落下傷心淚水，回到職業場上繼續拚戰，詹皓晴和楊釗煊化敵為友，美網女雙第一輪7：6（7：5）、6：2擊敗美國組合湯森（Taylor Townsend）/瑞絲姬（Alison Riske），下一輪對手是美國多列希戴（Caroline Dolehide）/麥克海爾(Christina McHale)。

詹詠然也有參加美網女雙賽事，和女單前世界球后、白俄羅斯好手阿薩瑞珂（Victoria Azarenka）配合，31日也會在首輪賽事登場。

(中時電子報)