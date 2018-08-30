配合鐵路增站轉乘 台鐵自10月12日起時刻調整

配合鐵路增站、轉乘，台鐵自10月12日起時刻調整。（台鐵提供）

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配合鐵路增站、轉乘，台鐵自10月12日起時刻調整。（台鐵提供）

為配合高雄鐵路地下化與台中鐵路高架第二階段通車、加強高屏兩鐵轉乘便利性、及提升周日疏運服務實施周日班表，台鐵局自10月12日起進行年度時刻調整。本次時刻微調共計調整440班次，其中影響5分鐘以上班次共286班。

配合高雄鐵路地下化工程完工啟用，新增設內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館及正義站等7座通勤式車站，停靠區間車。

配合台中高架第二階段通車（預留行點），新增設栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座通勤式車站，停靠區間車。

便利高屏兩鐵雙向轉乘，縮短新左營－屏東間行車時間，每日增開新左營－屏東間16班區間快車，行車時間約32分鐘（停靠高雄、鳳山及九曲堂等站），並以優化改造車廂，優先投入行駛，高鐵左營站29班到開直達車皆可於15分鐘內與台鐵相互轉乘。

另外，台鐵也實施週日班表，配合周日尖峰時段與長、短途旅客需求，本次改點將首次實施周日班表，增加周日尖峰時段台北－花蓮間太魯閣號及自強號各2班次，並針對周日旅次較為擁擠區段及時段（中壢－瑞芳間）增開暨調整行駛區間共5列次（3列次區間快車及2列次區間車），更調整西幹線、宜蘭線周日晨間利用率較低的通勤區間車，以增加東部幹線運能，提升周日營運的準點率。

台鐵表示，相關列車車次、時刻，8月31日起請參閱台鐵網站及各車站公告。

(中時 )

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