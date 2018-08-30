金門》金城鎮長爭奪戰 李有忠禮讓不參選

2018年08月30日 10:48 中時 李金生

金門一級戰區金城鎮長選舉今（30）日有重大變化，在李氏宗親會出面協調，喊出「宗親大團結」後，媒體人李有忠宣布「禮讓」不參選，並將投入輔選工作。另一參選人李誠智聲勢看漲，引起各方矚目和討論。

日前，許氏宗親會也喊出宗親大團結，協調退役少將許乃權「禮讓」不參選，集中選票支持「唯一」推薦的許燕輝進軍鎮公所。在李氏宗親會也跟進操作後，會對選情帶來甚麼變化？備受關注。

李氏宗親會在今日上午9時召開臨時理、監事會，由理事長李金贊主持，邀集李有忠、李誠智2名擬參選人協調後，攜手宣布「李氏宗親大團結」全力爭取為鄉親服務的機會。

在地方名城有線電視台任職主持人的李有忠表示，他自己也默默耕耘很久，但基於宗親和諧，以大局為重著想，決定「禮讓」不參選，同時也會在向支持的親友一一致謝後，加入宗親會輔選行列，全力支持李氏宗親候選人。

李有忠還建議，宗親會應建立初選協調機制，讓未來有心投入選舉的年輕人，可以各自選擇戰場，分進合擊爭取為鄉親服務的機會。

李誠智感謝「叔公」有忠的禮讓，他表示未來會加倍努力，做好各項服務工作，不讓宗親失望。

另現任金寧鄉代會副主席李開陣也決定轉戰古寧村長，並已獲得原任資深村長李朝金配合禮讓。他對長輩提攜後進的風範和氣度，也公開表達感佩之意。同時，他也呼籲及早建立宗親協調初選機制，以避免人才斷層問題。

(中時 )