稱賴清德將兩岸關係講得太清楚 柯P：要留給對方諒解餘地

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中時

台北市長柯文哲接受雜誌專訪時被問到「兩岸立場是否與蔡英文總統最接近，就是維持現狀」，他回應「不要回答就是答案」，因為沒有人在兩岸關係講那麼清楚的，所以這就要批評賴清德。柯剛剛受訪時進一步說明，他提過「5個互相」，其中包括互相諒解，要留給對方諒解的餘地，有時候講到對方要諒解都沒辦法，就會很麻煩。

賴清德擔任行政院長卻直接表態自己是台獨工作者，引發議論，柯文哲在專訪中直言，沒有人在兩岸關係講那麼清楚的，所以這就要批評賴清德；他還說，人家說黃信介跟柯文哲最像，因為兩人都很務實，不走意識形態，這才是標準打法，戰略上雖要進取，但不需要每一場戰鬥都太刺蝟型。

柯文哲剛剛出席活動時被問到此事，他強調，華人文化圈裡面有個特殊文化叫「面子」，所以互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後加一個互相諒解，這是5個互相，因為要留給對方諒解的餘地；有時候講到對方要諒解你都沒有辦法，就很麻煩。

媒體追問，流亡美國的大陸富豪郭文貴爆料，中共有情資一旦公布，將讓柯文哲無法當選？對此柯表示，反正這種人喔，聽聽就算了，要公布早就公布啦！

另外，柯文哲在雜誌專訪中也提到，自己是從頭到尾都想幫蔡英文總統，但現在實在是「好心還被雷親」，柯剛剛也說明，不是幫助個人，還是希望台灣不要說奮發圖強、突飛猛進，最起碼平安度過，如果總統做什麼事情都動輒得咎，整個台灣的長期發展還是不好。

(中時 )

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