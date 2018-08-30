太平區50座公園改善計畫啟動 3鄰里公園優先施作

建設局長黃玉霖（右二）在太平區長陳小菲陪同下，前往太平區永成公園、豐年公園及八德公園視察有待改善之設施。（陳世宗翻攝）

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台中市政府建設局盤點太平區將近50座公園，建設局長黃玉霖帶隊現勘發現，部分公園人行道鋪面、無障礙坡道、既有積水等問題亟需改善。建設局將先啟動永成、豐年及八德等3座公園基礎改善，之後再依照公園與當地特色，融入亮點營造城市光廊，盼讓太平地區的公園更具地方吸引力。

建設局長黃玉霖日前在太平區長陳小菲陪同下，會同市議員李麗華、張玉嬿，以及市議員候選人蔡耀頡、賴義凉主任、里長跟當地居民，前往太平區永成公園、豐年公園及八德公園視察有待改善之設施。

黃玉霖表示，太平地區因為都市開發早，公園內修繕頻繁、設施凌亂，缺乏都市公園景觀；加上高使用率，既有遊具區地墊已使用多年，下雨積水導致老舊硬化，且步道不完整也容易積水，顧慮老人小孩及婦女安全，建設局將優先針對太平3座鄰近住宅區的鄰里性公園啟動改善。

黃玉霖指出，市府積極解決台中各公園通盤性的問題，藉由公園遊具去塑化、創造樂齡運動場域，盼讓老人大人小孩一起同樂，行動不便的市民也能享受無障礙通行環境。

建設局強調，過去3年多來，建設局加強各區公園盤點修繕，尤其加強近郊原縣區的社區旁鄰里老舊公園改善，符合地方期盼。其中太平地區盛產枇杷，每年舉辦的「太平枇杷節」都能吸引遊客，市府營造太平都市公園的亮點，塑造美麗的光廊環境，也盼結合太平特色吸引更多人潮。

(中時 )

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