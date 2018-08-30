美媒對比：解放軍海軍2030年可能超越美軍 將擁有500艘軍艦

2018年08月30日 12:05 旺報 潘維庭 、 喻華德

美國NextBigFuture科技網站28日報導，中美兩國海軍軍艦的數量差距正在加速縮小，2020年中國軍艦數量將超過美國；到2030年中期時，中國海軍將擁有更多大型艦艦，甚至可能趕上甚至超越美國海軍。

美媒列出的中美海軍不同時段軍艦數量對比圖表顯示，2000年時，中美軍艦數量之比為164︰226，航艦數量之比為0︰12，彈道飛彈核子子潛艦數量之比為1︰18，攻擊型核子子潛艦數量之比為6︰55，常規潛艦數量之比為58︰0（美軍只有核子子潛艦），大型水面戰艦數量對比為20︰79，小型水面戰艦數量之比為79︰62。

另外，到2016年時，中美軍艦數量差距開始縮小為183︰188，航數量之比為1︰10，彈道飛彈核子潛艦數量之比為4︰14，攻擊型核子潛艦數量之比為5︰57，常規潛艦數量之比為51︰0，大型水面戰艦數量對比為19︰84，小型水面戰艦數量比為103︰23。

美媒推測，這一數量對比，未來還會發生重大變化。預計2030年時，中美軍艦數量之比為260︰199，航艦數量之比為4︰11，彈道飛彈核子潛艦數量之比為12︰11，攻擊型核子潛艦數量之比為12︰42，常規潛艦數量之比為75︰0，大型水面戰艦數量對比為34︰95，小型水面戰艦數量比為123︰40。

該文認為，根據最新的30年造船計畫，美海軍軍艦數量到2020年時將增加至308艘，到21世紀50年代才能實現355大艦隊的建設目標。為了保持艦隊規模，美國海軍將翻新6艘舊巡洋艦，還提出對現役11艘巡洋艦分階段進行升級，意味著將有17艘巡洋艦，突破35年役齡。

同時，中方加快了海軍建設步伐，目前大陸正在研製建造055型驅逐艦，還在建造性能更加先進的095型核子潛艦。

不過，大陸《環球時報》訪問復旦大學海權專家馬堯研究員表示，該報導看似列舉了很多數字和型號，實質上是用軍艦數量和個別型號來簡單比對中美海軍的實力，完全無視軍艦噸位、技術、配置等關鍵性指標，參考價值有限。

(旺報 )