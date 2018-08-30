嘉邑行善團捐「消防警備車」 嘉市特搜隊救災量能變大

嘉邑行善團善心捐贈「消防警備車」，將成嘉市特種搜救隊執行勤務一大利器。（呂妍庭攝）

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嘉邑行善團善心捐贈「消防警備車」，將成嘉市特種搜救隊執行勤務一大利器。（讀者提供）

嘉義市2016年成立雲嘉第1支專責特種搜救隊，雖特搜隊裝備齊全，執行任務沒問題，卻因缺乏載運物資的交通工具，影響出發時程，為加速特搜隊的動能，在義消小隊長鄭昆河居中促成，嘉邑行善團特別捐贈一輛量身打造的「消防警備車」給嘉市消防局，30日上午在市府大門以辦喜事的心情，進行這場有意義的捐贈儀式。

鄭昆河說，市消專責特搜隊除平日的火警、救援任務外，期間也曾參與台南維冠大樓、花蓮震災等重大災難任務，為因應隨時突發的災害事故，特搜隊平時就需要整備包含人命搜救、災害搶救、緊急救護、後勤補給等各式裝備器材，隨時待命，雖在市府及議會支持之下，相關裝備器材已陸續到位，惟獨欠缺一輛空間大、方便運載送且機動性高的「消防警備車」，以因應機動出勤救災。

透過鄭昆河的居中聯繫，嘉邑行善團決定以240萬元善款，為特搜隊專門打造一輛警備車，嘉邑行善團理事長蔡萬華希望有了這輛車，特搜隊出任務能事半功倍，也向外界喊話，行善團的愛心向外擴大，但絕不會排擠原有造橋鋪路等4大志願推動。

本身是特搜隊一員的東區分隊分隊長陳建瑋說，以前接到突發災變任務，通常人員在短短時間內就能集結到位，唯獨臨時要調動運送救災設備的車輛不太容易，導致出發時程被迫延後，未來有這輛以行善團為名的「嘉邑行善團」號，在裝備平日就準備妥當下，絕對能在最短時間內出發前往災區，且更能適現場狀況，當成臨時指揮站或簡易休息站。

市長涂醒哲期待這部新式救災車輛能載送特搜人員各項裝備器材上山下海，更迅速、安全且有效率地出勤救災，嘉惠民眾。

(中時 )

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