台北》北市第5位市長參選人出現 產險經理反年金改革投入選戰

2018年08月30日 11:06 中時 張潼

目前仍在產物保險公司花蓮分公司任職經理的吳蕚洋，有感於執政者「施政沒邏輯、缺乏慈悲心」，例如年金改革就是一例，因此決定投入市長選戰

為年底台北市長選戰備戰已久的柯文哲、丁守中、姚文智與李錫錕均已完成登記，確定參選首都市長，今早10時許卻有「第5位參選人」現身北市選委會！目前仍在產物保險公司花蓮分公司任職經理的吳蕚洋，有感於執政者「施政沒邏輯、缺乏慈悲心」，例如年金改革就是一例，因此決定投入市長選戰，盼訴求被更多人聽見，也拋磚引玉，讓大眾知道「市民也可以參政」。

今年初藍綠、無黨籍都有許多人表態欲參選首都市長，包括前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智、無黨籍前北市副市長邱文祥、比特幣名人XDite鄭伊庭等，但截至30日上午10時之前，只有柯文哲、丁守中、姚文智、李錫錕等4人完成登記，其餘均表示退出選舉或轉戰其他縣市。

但剛剛「第5位參選人」在兒子陪同下出現，是目前仍任職於產物保險公司花蓮分公司經理的吳蕚洋，令選委會工作人員與在場媒體都頗感驚訝。他受訪時說，自己常被稱為「二哥」，是一般的市井小民，但5年前有感於台灣越來越不好，萌生想要參選的念頭。

吳蕚洋認為，現在的執政者政策邏輯錯誤且缺乏慈悲心，例如年金改革，他在馬政府、蔡政府時期都分別寫過6封信到總統信箱表達立場，無奈政策仍上路。他強調，之所以要給軍公教退休金，就是要他們好好工作不要貪汙、做好為國家人民犧牲的準備，但老了退休了有政府照顧，但政府現在卻以錯誤的破產論，用辯證法抹黑退休人員領退休金是不當的，政府遺忘了契約上應該遵守的原則、放棄對人民應有的慈悲。

因此，這次之所以決定出來參選，吳蕚洋坦言，希望自己的訴求被更多人聽見，此外，台灣民眾常常認為「不知道該選誰」、「選誰都一樣」，卻呼略了其實也可以選自己，所以他要以自己的參選來拋磚引玉。至於爭取連任的市長柯文哲，吳則認為，聰明有餘，但施政缺乏智慧、沒有慈悲心。

(中時 )