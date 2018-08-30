亞運》誰能獨領風騷？許順益：兩岸棒球大戰必有英雄人物

中華棒球隊30日晚間的英雄人物會是誰呢？(陳怡誠攝)

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中時電子報
／雅加達報導

雅加達-巨港亞運棒球4強賽今（30）日登場，最受國人矚目的兩岸棒球大戰，賽前呈現「強隊怕輸」的微妙氛圍，勝負關鍵除了克服壓力之外，必有1位主導比賽的英雄人物獨領風騷！

中華隊總教練許順益強調，台灣棒球的情蒐源自於美國棒球，而中國大陸隊總教練是美籍的麥克拉倫，比賽、帶隊經驗豐富，針對台灣的情蒐怎麼不知道如何應付？而且他也會透過美國球界資源，掌握中華隊的情資。

中國大陸隊在預賽的輸贏節奏是15比0泰國、2比17輸日本與16比3勝巴基斯坦，中華隊2比1勝南韓、16比1勝香港與15比0勝印尼，中國大陸面對弱隊仍有大比分實力，代表有一定的攻防水準，難怪中華隊總教團不敢掉以輕心。

許順益說，中國大陸隊輸日本隊一定有所保留實力，投手不會全部出賽、也不一樣用盡全力，麥克拉倫應有一些盤算，他的主要目的就是要打敗中華隊。

最重要的是許順益表示，短期的盃賽絕對會有「英雄人物」挺身而出，不是投手、就是野手，這個焦點人物一定是贏球的關鍵！而這個勝利英雄是屬於中國大陸、還是中華隊？

中華隊可望排出左投應戰，唐嘉駿、王玉譜都有可能，尤其唐嘉駿是力挺總教練的老將群之一，必定拚盡全力投球。中國可能派出甘泉、孟偉強兩人先發。

孟偉強多次在海峽交流賽與中華隊交手，加上他在28日對戰巴基斯坦先發6局失1分，應不會再先發，而甘泉在26日對泰國隊先發6局被打1安打、無失分，送出9K，更有可能對付中華隊。

不過，麥克阿倫也有可能出奇兵，調出中華隊不熟悉的投手偷襲，只要一開始讓中華隊放不開手腳，內心急亂節奏，就有機會贏球。前一次中華隊輸球是2013年東亞運預賽，比數3比4。

(中時電子報)

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