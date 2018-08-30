公共場合英文標語不再霧煞煞！上海推規範用字行動

2018年08月30日 11:10 旺報 潘維庭

大陸上海近期為迎接首屆「進口博覽會」，將公共場合的英文標語進行「文字規範」，格式統一，盼語意精確，創造良好的「城市語言文字環境」；如地鐵之前用subway，規範後用Metro，與上海地鐵的標誌一致；軍人候車區之前用Soldiers Waiting Area，規範後用PLA Waiting Lounge意思更確切。

這項行動是由上海市語委辦（語言文字工作委員會辦公室）、市旅遊局在全市範圍內，聯合開展公共場所中英文用字專項檢查行動。澎湃新聞30日報導，本月29、30日，上海組織市、區兩級約120名專家、監測人員分別前往浦東機場、虹橋交通樞紐、黃浦江沿江45公里濱江地帶等區域，對語言文字使用情況進行檢查，若發現用字不規範情況，由專家現場指導，提出意見建議。

檢測地點包含：上海A級旅遊景區點、旅行社、星級飯店、旅遊諮詢服務中心、機場、火車站、碼頭；監測對象包括：招牌、廣告、指示牌、標誌牌、地名牌、路名牌、交通站名牌、公共設施標誌牌等的規範用字情況。對檢查中發現的不規範用字情況，比如不按語言文字法律法規的規定使用了繁體字和異體字、英文拼寫錯誤、中式英語等，逐一拍照實錄，並由專家現場指導，提出意見建議，第一時間反饋所在單位。

報導舉例，入園檢票口，有的譯成「Check in」，但這專指飯店和機場登記，應譯成「Ticket Check」；地鐵「首末班車」，有的翻譯成「 first last train」，讓外國人看得一頭霧水，現在改成「first and last train」。目前上海市語委已在「上海語言文字網」（www.shyywz.com）開通了「上海市公共場所語言文字使用網絡監測系統」，接受社會各界關於用語用字不規範現象的投訴與反映。

(旺報 )