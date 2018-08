公共場合英文標語不再霧煞煞！上海推規範用字行動

2018年08月30日 11:10 旺報 潘維庭

大陸上海近期為迎接首屆「進口博覽會」,將公共場合的英文標語進行「文字規範」,格式統一,盼語意精確,創造良好的「城市語言文字環境」;如地鐵之前用subway,規範後用Metro,與上海地鐵的標誌一致;軍人候車區之前用Soldiers Waiting Area,規範後用PLA Waiting Lounge意思更確切。

這項行動是由上海市語委辦(語言文字工作委員會辦公室)、市旅遊局在全市範圍內,聯合開展公共場所中英文用字專項檢查行動。澎湃新聞30日報導,本月29、30日,上海組織市、區兩級約120名專家、監測人員分別前往浦東機場、虹橋交通樞紐、黃浦江沿江45公里濱江地帶等區域,對語言文字使用情況進行檢查,若發現用字不規範情況,由專家現場指導,提出意見建議。

檢測地點包含:上海A級旅遊景區點、旅行社、星級飯店、旅遊諮詢服務中心、機場、火車站、碼頭;監測對象包括:招牌、廣告、指示牌、標誌牌、地名牌、路名牌、交通站名牌、公共設施標誌牌等的規範用字情況。對檢查中發現的不規範用字情況,比如不按語言文字法律法規的規定使用了繁體字和異體字、英文拼寫錯誤、中式英語等,逐一拍照實錄,並由專家現場指導,提出意見建議,第一時間反饋所在單位。

報導舉例,入園檢票口,有的譯成「Check in」,但這專指飯店和機場登記,應譯成「Ticket Check」;地鐵「首末班車」,有的翻譯成「 first last train」,讓外國人看得一頭霧水,現在改成「first and last train」。目前上海市語委已在「上海語言文字網」(www.shyywz.com)開通了「上海市公共場所語言文字使用網絡監測系統」,接受社會各界關於用語用字不規範現象的投訴與反映。

(旺報 )