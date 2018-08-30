睡覺睡太多 不一定罹患嗜睡症

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中時
林周義

23歲的小李(化名)半年前投入業務工作，新工作未上手，加上業績壓力，常常半夜才下班，一到假日就狂睡36個小時，連吃飯都叫不醒。許多人認為睡太多就是嗜睡症，但開業精神科醫師楊聰財表示，小李是因心裡壓力所引起的嗜睡症狀，才會睡太多又睡不好。

楊聰財表示，常有求診者在工作或開會時無意間睡著，或是白天根本爬不起來上班，但診斷後發現並非罹患嗜睡症。嗜睡的原因包括長期壓力累積的疲憊感、睡眠不足，或是肥胖、憂鬱症、睡眠呼吸中止症、特殊遺傳疾病等。另外，也可能與藥物或酒精濫用有關。這類嗜睡症狀經由紓壓訓練、調整作息，就能得到改善。

業績壓力大，加上強迫性人格，令小李在工作中力求完美。楊聰財表示，小李的自律神經不穩定，患有廣泛性焦慮症，才會常做惡夢、越睡越累，這樣的狀況持續了半年。

然而真正的嗜睡症是純粹的身體疾病，患者因缺乏下視丘的某種內分泌所引發，發生率不到5%。楊聰財表示，嗜睡症患者會發生不可抑制性的睡眠行為，有人走路走一走突然睡著，或講話講一半突然睡著，這類重度患者需接受藥物治療。

楊聰財建議民眾，平日保持運動、社交習慣，睡前避免滑手機，即可改善睡眠品質。他也呼籲，若民眾有長期嗜睡現象，應尋求專業醫師協助診斷，以免影響生活及工作。

(中時 )

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