佩服！55歲公務員 每天凌晨3點起床跑完全馬再上班

55歲的浙江鄉鎮幹部顏宇慧，每天跑完一個全馬再上班，已經堅持了226天。（圖取自澎湃新聞）

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旺報

試想這樣的生活方式：每天凌晨3點前起床，刷牙漱口、做完暖身運動後出門，花4個多小時，至少跑完一個全馬（42.195公里），再回家換衣服上班。從今年1月16日至今，大陸浙江松陽縣赤壽鄉55歲的鄉鎮幹部顏宇慧已經堅持了226天，一天都沒間斷。但醫生則說，這樣子像運動員那樣的高強度運動並不建議。

澎湃新聞29日報導，顏宇慧表示，原因一是自己喜歡跑步，二是想用這種方式鼓勵更多人參與跑步這項運動，「我年紀這麼大也能跑，你們當然也可以。」

顏宇慧從小喜歡體育，中學時練過短跑、跳遠，一度想報考體育學院，但後來還是唸了文科，做了20多年中學語文老師後，他為方便照顧父母回到家鄉，在鄉政府工作。

他說，自己工作後缺乏運動，2015年查出高血脂、高血壓，體重85公斤，就開始跑步。他說起初只能跑一、兩公里，慢慢加量，四個多月後跑出第一個全馬距離，之後習慣了每天跑步，目前全馬最好成績是3小時13分。

今年1月16日起，他給自己定下每天至少跑43公里的目標，並在微信朋友圈、微信群打卡。226天來，遇到過下雪、雷雨、大熱天，有過兩次受傷，但他沒有一天暫停跑步，週末不上班時會跑更長距離，226天以來累計里程達到1.2萬公里。現在他體重65公斤，高血脂、高血壓沒了，還有腹肌，但他也強調，「大家不用追求速度，就用自己舒服的速度跑，避免受傷。」

不過，澎湃新聞訪問浙江中醫藥大學附屬第二醫院（浙江省新華醫院）骨科主任王昌興認為，顏宇慧每天跑43公里可能是他能承受的，但不適於普通大眾，另外，醫學上有「中遠期運動傷害」的說法，每天高強度跑步，容易引發的骨科疾病有骨性關節炎、軟組織損傷，多發於膝關節、踝關節，民眾要量力而行。

(旺報 )

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