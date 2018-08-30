新北》侯友宜談住宅政策 社會住宅完工量將超越朱立倫

2018年08月30日 11:19 中時 陳俊雄

國民黨新北市長候選人侯友宜上午與關切住宅問題的民間團體對談。（陳俊雄攝）

「社會住宅推動聯盟」、「房市行動改革組織」、「OURS都市改革組織」、「崔媽媽基金會」四個長期關切住宅政策的民間團體，30日上午與國民黨新北市長候選人侯友宜對談住宅問題。侯當場發下豪語表示，他若擔任市長「（社會住宅）完工的量會超過朱市長」。

住宅團體代表向侯友宜提出四大建議，包括「引導市場空屋釋出」、「落實可負擔租金」、「持續推動社會住宅」、「學生居住問題納入住宅政策」，侯友宜則根據以往擔任副市長的經驗，針對新北市社會住宅提出許多看法。

侯友宜表示捷運到哪裡，都更就到哪裡的構想，他表示，新北市要提高房屋及土地使用效率，也要同時兼顧到居住安全、公共安全及居住正義，在推動三環三線下，捷運帶來所有城市風貌的改變，市府取得更多的回饋，可以拿來做公共托老共托育，這才符合照顧弱勢。

侯友宜認為，學生居住問題最重要，環境不好、公安問題很嚴重，他在副市長任內拆了一萬二千件違建，學校附近最多。他強調，該做就做決不妥協，但也應該思考，學生是否定要住在學校的周遭？

侯友宜說，像輔大捷運站都更興建社會住宅，部分可以給學生使用，如果量仍不足，可在輔大的前後一站再做配置，解決學生住宿問題。

侯友宜表示，目前新北市在興建社會住宅碰到瓶頸，由於國有地跟市公有地並不是很多，因此，要大量興建大量社會住宅沒有用，要蓋在哪裡才是重點。

侯友宜認為，要蓋五萬案千多戶社會住宅當然不是問題，問題是地點若是不適當，很容易變成養蚊子。他強調，「（社會住宅）量是問題，質更是一個問題」。

侯友宜也發下豪語表示，他若當選新北市長，（社會住宅）完工的量會超過朱市長。他解釋，朱立倫到年底完工五千多戶，但他起碼四年可完工三、四千戶。

都市改革組織秘書長彭揚凱表示，住宅團體將會針對六都的住宅問題，逐一詢問各個六都市長參選人，至於綜合的結果則將於10月份公布。

(中時 )