陳沂慘了！辱罵志願役廢物 國防部怒告公然侮辱

網紅陳沂批評國軍志願役大部分是廢物，國防部已於27日向台北地檢署遞狀，控告陳沂公然侮辱。(圖/陳沂臉書)

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陳沂在臉書批評國軍志願役大部分是廢物，遭國防部遞狀提告。（翻攝陳沂臉書）
陳沂還在臉書上以國防部要告她「洩漏國家機密罪」，那還真是百口莫辯，調侃國防部。（翻攝陳沂臉書）

網紅陳沂批評國軍志願役大部分是廢物，國防部已於27日向台北地檢署遞狀，控告陳沂公然侮辱，北檢證實已經收狀，但尚未分案偵辦。

陳沂26日在社群網站臉書上直播，指稱不認為恢復2年義務役是好方法，因為聽朋友轉述「很多義務役都會被志願役霸凌欺負」，同時，她也稱稱「你出社會找不到更好工作，志願役1個月4、5萬，就是沒有一技之長，不是廢物是甚麼？」。

陳沂的言論引發國防部強烈不滿，公開宣示將對陳沂提出告訴，不過，陳沂接續仍在臉書指稱誹謗罪的客體必須是「自然人」，還必須是「可特定對象的自然人」。基本法律常識與行政機關國防部共勉之。然後，我說的是「大部分」的志願役，如果你覺得被我說中要對號入座，那我也沒辦法。怎麼你不覺得自己是少部分很好的志願役呢？好吧，國防部如果要告我「洩漏國家機密罪」的話，那還真是百口莫辯。洩漏國軍都在軍營掃地、除草、刷油漆、刮鐵鏽的機密，臣妾罪該萬死。

國防部27日向台北地檢署遞狀提告陳沂公然侮辱，北檢已經收狀，但因適逢人事調動，目前尚未分案。

(中時 )

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