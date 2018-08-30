融合城市藝術元素 中共海軍054A巡防艦「咸寧」軍艦成軍

2018年08月30日 11:26 中時電子報 喻華德

中共海軍第28艘054A型飛彈巡防艦「咸寧」軍艦（舷號500），28日9時在某軍港舉行成軍典禮，正式編入南海艦隊。以「咸寧」命名本身就相當有特色，除了是第九艘以湖北省城市命名的軍艦，第二艘屬東海艦隊地域但編制在南海艦隊的軍艦之外，國民政府的國造第一艦淺水長江砲艦艦名正是「咸寧」。

據《咸寧日報》微信公眾號報導，根據中共海軍《海軍艦艇命名條例》，一級艦（航艦、戰艦、巡洋艦）和核子動力潛潛艦由中央軍委命名，二級艦（驅逐艦、巡防艦、潛艦、大型登陸艦）和下級艦艇由海軍命名。

其中，驅逐艦、巡防艦以大、中城市命名。守衛藍色國土的海軍軍艦中，現有9艘以湖省城市命名，分別是武漢軍艦、襄陽軍艦、宜昌軍艦、黃岡軍艦、黃石軍艦、荊州軍艦、荊門軍艦、鄂州軍艦和咸寧軍艦。

咸寧軍艦與咸寧市的藝術家合作，從艦徽、艦歌、艦訓到艦內裝修充分融入

咸寧的文化、咸寧的城市元素，讓遠航的將士感受到來自第二故鄉—咸寧的深情厚誼。

劉小紅是漢繡非遺傳承人，其刺繡作品《星雲之夢》曾隨神舟十一號飛船遨遊太空。她建議，作品以傳統文化為基調，色彩基調能讓遠航的官兵舒緩疲勞，賞心悅目。

知名設計專家王令、市音樂家協會副主席黃建軍在欣賞了咸寧軍艦官兵設計的艦徽、創作的艦歌後，一致認為其創作已經達到相當高的水準，特別是火燒赤壁等元素的運用，表達了血性和戰鬥精神，也融入了部分命名地元素。專家們商議，要增加艦徽的識別性、獨特性，使咸寧元素自然融合、立體簡潔，既有美感又有寓意，一看就知道咸寧軍艦。

最後，咸寧的藝術家們拿出了自己的得意之作。會議室懸掛劉小紅製作的大幅刺繡，寬210公分，高90公分。作品取材於著名咸寧籍畫家董繼寧畫作《桂榜山前漫樹香》，內容反映了咸寧的山水和桂花。由劉小紅師徒六人繡製45天！

咸寧軍艦的文化長廊上，最為壯觀的，是融合海軍與咸寧元素的城市板塊銅雕。整幅作品中，咸寧軍艦劈波斬浪，汀泗鐵軍立馬揚鞭，赤壁磯頭大浪淘沙，一幅《咸寧軍艦賦》書寫在竹簡之上，大氣磅礴。

細細讀來，寥寥數語概述了咸寧，列數咸寧抗擊外敵的烈血英雄、抗日戰爭中的英勇事蹟。特別提到近代中國國產首艘「咸寧軍艦」在武漢保衛戰中以艦殉國的史實。

市書法家協會主席盧方祥介紹，咸寧軍艦的書法作品，均由咸寧籍中國書法家協會會員書寫，主題威武、雄健，如「戮力同心，血性制勝」、「運籌帷幄，志在千里」等，這些警句，懸掛在官兵生活工作的各個場所，時刻提醒官兵牢記使命，打贏勝仗。

(中時電子報)