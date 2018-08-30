融合城市藝術元素 中共海軍054A巡防艦「咸寧」軍艦成軍

中共海軍咸寧軍艦28日正式成軍，編入南海艦隊。而中華民國海軍國艦國造的第一艘軍艦也正是咸寧軍艦，咸寧為湖北省咸寧市。（圖/楚天都市報、視界網）

友善列印
中時電子報

中共海軍第28艘054A型飛彈巡防艦「咸寧」軍艦（舷號500），28日9時在某軍港舉行成軍典禮，正式編入南海艦隊。以「咸寧」命名本身就相當有特色，除了是第九艘以湖北省城市命名的軍艦，第二艘屬東海艦隊地域但編制在南海艦隊的軍艦之外，國民政府的國造第一艦淺水長江砲艦艦名正是「咸寧」。

中華民國國艦國造第一艦 咸寧艦名被中共海軍繼承

據《咸寧日報》微信公眾號報導，根據中共海軍《海軍艦艇命名條例》，一級艦（航艦、戰艦、巡洋艦）和核子動力潛潛艦由中央軍委命名，二級艦（驅逐艦、巡防艦、潛艦、大型登陸艦）和下級艦艇由海軍命名。

其中，驅逐艦、巡防艦以大、中城市命名。守衛藍色國土的海軍軍艦中，現有9艘以湖省城市命名，分別是武漢軍艦、襄陽軍艦、宜昌軍艦、黃岡軍艦、黃石軍艦、荊州軍艦、荊門軍艦、鄂州軍艦和咸寧軍艦。

咸寧軍艦與咸寧市的藝術家合作，從艦徽、艦歌、艦訓到艦內裝修充分融入

咸寧的文化、咸寧的城市元素，讓遠航的將士感受到來自第二故鄉—咸寧的深情厚誼。

劉小紅是漢繡非遺傳承人，其刺繡作品《星雲之夢》曾隨神舟十一號飛船遨遊太空。她建議，作品以傳統文化為基調，色彩基調能讓遠航的官兵舒緩疲勞，賞心悅目。

知名設計專家王令、市音樂家協會副主席黃建軍在欣賞了咸寧軍艦官兵設計的艦徽、創作的艦歌後，一致認為其創作已經達到相當高的水準，特別是火燒赤壁等元素的運用，表達了血性和戰鬥精神，也融入了部分命名地元素。專家們商議，要增加艦徽的識別性、獨特性，使咸寧元素自然融合、立體簡潔，既有美感又有寓意，一看就知道咸寧軍艦。

最後，咸寧的藝術家們拿出了自己的得意之作。會議室懸掛劉小紅製作的大幅刺繡，寬210公分，高90公分。作品取材於著名咸寧籍畫家董繼寧畫作《桂榜山前漫樹香》，內容反映了咸寧的山水和桂花。由劉小紅師徒六人繡製45天！

咸寧軍艦的文化長廊上，最為壯觀的，是融合海軍與咸寧元素的城市板塊銅雕。整幅作品中，咸寧軍艦劈波斬浪，汀泗鐵軍立馬揚鞭，赤壁磯頭大浪淘沙，一幅《咸寧軍艦賦》書寫在竹簡之上，大氣磅礴。

細細讀來，寥寥數語概述了咸寧，列數咸寧抗擊外敵的烈血英雄、抗日戰爭中的英勇事蹟。特別提到近代中國國產首艘「咸寧軍艦」在武漢保衛戰中以艦殉國的史實。

市書法家協會主席盧方祥介紹，咸寧軍艦的書法作品，均由咸寧籍中國書法家協會會員書寫，主題威武、雄健，如「戮力同心，血性制勝」、「運籌帷幄，志在千里」等，這些警句，懸掛在官兵生活工作的各個場所，時刻提醒官兵牢記使命，打贏勝仗。

(中時電子報)

文章來源：咸寧“流動的國土”！海軍咸寧艦入列 至此以湖北城市命名海軍戰艦已達9艘

文章來源：咸寧艦入列！以湖北城市命名的海軍戰艦已達9艘，看看都有誰？

美媒對比：解放軍海軍2030年可能… 投下解藥！陸現身俄軍演　減緩歐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。