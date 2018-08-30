投下解藥！陸現身俄軍演　減緩歐洲對峙

俄國重型直升機在軍演中，懸掛貨物進行空運。(圖/俄羅斯國防部)

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中時電子報
俄國海軍陸戰隊正在進行針對空中和海上目標的砲兵射擊演習。(圖/俄羅斯國防部)

俄國即將在9月11-15日舉辦為期5天的「東方-2018」大規模軍演，中俄領導人習近平和普丁都會出席觀看軍演，外界除了對兩國加深軍事合作印象深刻以外，中國出現在俄國軍演中究竟有何意義？BBC報導認為，俄國軍演除了警示美國以外，北約也是另一個重點。大陸軍事媒體則解讀，中國的出現可能正好減緩了兩造雙方日漸緊張的衝突局面，為歐洲軍事對峙投下一顆解藥。

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根據BBC報導，俄國9月即將舉行自1981年以來最大軍演，規模達30萬人相當浩大，外界解讀俄羅斯想藉由接近實戰的演習，讓美國見識俄國目前的軍事水平。但除了美國之外，報導認為這次軍演的另一個目的就是針對北約而來。

俄羅斯和北約之間目前關係緊張，2014年俄羅斯併吞了烏克蘭東北部的克里米亞，接著為了防止俄國擴張，北約開始加強部署東歐。從那時起兩邊關係就日益緊繃，北約這次也加強關注俄國最大軍演，還打算派人前往北約觀察。

在這樣的前提下，《觀察者網》軍事專欄認為，其實中國軍隊的出現和存在，恰巧可以中和俄國與北約之間不必要的挑釁和衝突，可以讓歐洲各國保持理性和冷靜，不要再激化緊張的局勢，對於平衡歐洲力量，有所助益。也就是說，中國作為亞洲國家出現在戰局中，甚至對於其他與歐洲有關的國家，都達到了緩和的作用，可以讓彼此都退一步觀看全局，不必躁進。

(中時電子報)

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