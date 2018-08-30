台北》范雲登記參選北市長 拒繳保證金盼改變不平等選舉制度

2018年08月30日 11:31 中時 張立勳

社民黨召集人范雲（中）30日登記參選北市長，拒繳200萬選舉保證金，她認為高額選舉保證金違反憲法所保障的被選舉權。（張立勳攝）

9合1選舉辦理登記第4天，社民黨召集人范雲日前雖宣布退出台北市長選舉，但今天仍到選委會登記參選，不過，范雲並未準備200萬選舉保證金，選委會不予受理登記，她也將展開行政訴訟，以釋憲行動改變台灣不平等的選舉制度。

范雲指出，不分階級、身分應該都要有平等參政權，可是台北市長選舉保證金要200萬，對青年參政、沒有資源得人及小黨不利，她比較其他國際城市，倫敦市長參選登記費約台幣40萬，但倫敦生活水平與薪資高很多，像紐澳有登記費也不超過台幣1萬元。

她說，今天要開始釋憲第一步，雖然準備好所有登記參選文件，但會拒繳200萬保證金，被駁回後有律師團展開行政訴訟，盼促使台灣參政權回歸到市井小民，只要有好的理念，都有公平被看到的權利。

此外，范雲認為不夠民主的部分，還有公平同台辯論、公平被報導的機會，她將持續推動改革，希望投票、參政都平等。

外界質疑，保證金完全消除會不會太多人參選？范雲說，人人應該都有參選權力，可以考慮用連署方式，或依據先前得票率為基準，以社民黨為例，2016年立委參選人平均都有10％以上得票率，就能有登記在選票上的權利，讓選舉過程民主化，不應該是花大錢買廣告，依賴大黨、金主才有被看的機會。

(中時 )