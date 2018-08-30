花蓮》讓溝仔尾不一樣 張千駿擘畫親水公園

花蓮市長參選人張千駿完成參選登記，提出美麗雙溪的美學願景。（許家寧攝）

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民進黨推出「小清新」張千駿挑戰市長魏嘉賢連任之路。（許家寧攝）
花蓮市長參選人張千駿（右）前往東大門夜市勘查未來與香榭大道徒步區相同的地磚品質。（許家寧攝）

接受民進黨徵招，勇敢挑戰魏嘉賢連任之路的花蓮市長參選人張千駿，29日偕愛妻完成參選登記，對於溝仔尾的「日出香榭大道」計畫，張千駿認為花蓮不必山寨其他城市地標，提出將美崙溪、紅毛溪打造花蓮的兩大親水公園，「城市要像自己才有味道」。

張千駿表示，花蓮是很美的城市，有紅毛溪、美崙溪貫穿很幸福，這兩條河百年來乘載許多花蓮子弟歷史記憶，過去長期以來和花蓮人生活息息相關，溪前釣魚、划船的回憶不但陪伴許多老花蓮人的共同記憶，在城市意象中也是很重要的元素。

「花蓮的發展應該很花蓮，而不是很山寨」，透過這次參選，他希望花蓮讓市民思考，我們需要怎樣的城市發展與價值，花蓮會因為有香榭大道吸引國內外遊客前來嗎﹖一個城市建設，也要與市民的記憶連結，否則城市的精神靈魂跟歷史都將消失。

張千駿說，花蓮的條件是獨一無二的，花蓮就要像自己，才有味道，也才能吸引遊客來到花蓮體驗花蓮的所有美，而一座幸福的城市中，「水」是非常重要元素，若好好規劃這兩條溪，河川的整治還有歷史文化意象的建構，屆時整個花蓮的氛圍將徹底改變。

他認為這次選舉是很好的機會，讓選民看到一個市長展現自己對城市發展的想法與態度，願以美學觀念來整治，打造成最貼近百姓生活的親水廊道，，透過舊城區溝仔尾的活化與歷史的保存，保留住溝仔尾的風華與歷史記憶，攜手提升花蓮觀光美學，讓整個城市有價值。

(中時 )

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