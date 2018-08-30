國軍第一時間投入救災 蔡英文讚：你們做得很好 我以大家為榮

2018年08月30日 11:35 中時 楊佳穎

九三軍人節將至，國防部30日舉辦107年軍人節暨全民國防教育日表揚大會，由總統蔡英文親臨主持，頒獎表揚國軍楷模、模範團體（主官）、敬軍模範及全民國防教育傑出貢獻獎等獲獎人員。蔡英文特別指出，屢次天災，國軍都在第一時間投入兵力保護人民，這次中南部災情也再度彰顯國軍足以保家衛國的戰力，「我要嘉許國軍的表現，你們做得很好，我以大家為榮。」

107年軍人節暨全民國防教育日表揚活動今日上午在國防部中正堂舉行，蔡英文致詞時，特別代表國人向國軍表達感謝及肯定。她表示，這段時間因為極端氣候影響，造成中南部地區受到大雨嚴重侵襲，許多地方都發生水患；面對嚴重災情，國軍再一次站在守護人民最前線，「保家衛國是國軍的任務，不論威脅的來源是敵人還是天災，國軍都會保護國人的安全。」

蔡英文細數，屢次天災，國軍都在第一時間投入兵力保護人民，這次中南部災情也再度彰顯國軍足以保家衛國的戰力，在淹水或交通中斷的地方，國軍出勤協助疏散民眾及物資，水退後更義不容辭投入善後工作、復原災區；維護社會繁榮及發展，因為有國軍保持警戒，隨時因應天災威脅，人民的生命財產安全才能獲得保障。

蔡英文指出，一支能在天災時保護人民生命財產安全的國軍，國人就有信心國軍能在危機時發揮可恃戰力保護國人安全，鞏固大家珍惜的民主自由價值，這就是國軍的本色、台灣社會尊敬的國軍，「我要嘉許國軍的表現，你們做得很好，我以大家為榮。」

蔡英文也說，在自己的要求下，明年的國防預算有明顯增加、國防自主比例也大幅提升，不僅可提升部隊戰力，更讓國防建設成為社會發展動力，「我堅定宣示，政府全力支持國軍，沒有第二句話。」

「和平不是憑空而降，國家的安全要靠自己維護」蔡英文說，面對非傳統威脅及極端氣候帶來的天然災害，國軍的角色越來越吃重，政府跟社會則是要當國軍後盾，一起將國家發展責任扛起，並呼籲國人同胞在看到國軍弟兄姊妹時，不要忘記對他們比個讚、說聲辛苦了。

(中時 )