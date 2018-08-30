賴揆成立跨部會水災復健小組 陳美伶 吳澤成主責

2018年08月30日 11:39 工商 張語羚

0823熱帶低壓水災使南部豪雨成災，行政院長賴清德今（30）日表示，由於受災幅員廣大，因此跨部會成立水災復健專案小組，並由政委陳美伶及吳澤成擔任召集人，統整後續短、中、長期復健措施，全力協助民眾恢復正常生活。

賴清德今於院會中聽取經濟部報告「0823熱帶低壓水災應變處置作為」後表示，針對本次雨災災情，導致民眾深受其苦，我代表政府向受災民眾表達歉意。

23日熱帶低壓及西南氣流帶來超大豪雨，23日高雄及24日嘉義、台南，最大日雨量均超過500毫米；23、24日兩日累積雨量，嘉義、台南兩地高達900毫米以上，高雄、屏東也均接近800毫米。

賴清德強調，由於過去在南台灣的治理計畫，只有到10年的保護標準，也就是說24小時的保護標準雨量約為250-300毫米，本次強降雨已明顯超過既有水利工程設計保護標準，且適逢大潮，故造成多處積水災情。

目前第一要務是完成積淹水地區的家園清理及消毒工作，賴清德說，環保署、衛福部應與地方政府通力合作，避免疫情發生；此次災害造成嚴重農損，農委會將儘速依各地農損情況，發放現金救助及提供低利貸款，並密切關注蔬果等農產品價格波動情形，隨時啟動相關穩定調控機制，維持農產品正常供需與民生物價穩定。

為協助淹水民眾加速恢復家園，賴清德指出，對於受災戶的淹水救助，除了原各地方政府所自行發放的淹水救助金，每戶5千～2萬元；行政院已專案核定額外再增加救助金每戶2萬元，同時提供租稅減免，如有重建需求，也會有一定額度的利息補貼。

另財團法人賑災基金會也將針對低收入及中低收入的受災戶發放每戶5,000元的補助；勞動部也提出「天災臨時工」方案，鼓勵更多民眾參與地方重建。

賴清德強調，各項災後復原措施，都應秉持「從速、從優、從寬、從簡」原則積極辦理，並儘速讓民眾知曉。

賴清德說，全國治水工程在歷經不同政黨執政，長期的投入，也經過多次重大天然災害連續考驗下，治水計畫已逐漸展現效益，本次雖未能達到不淹水的目的，但已發揮減災功能，降低積淹水面積。

全球極端氣候日益嚴竣，賴清德說，挑戰不斷增加，也顯示傳統防洪治水的工程手段已有其極限，政府仍必須謙卑檢討，全面性思考以更創新、有效率的方式，除治水工程外還要有其他風險處理方案，來減輕水患所帶來的災害。

(工商 )