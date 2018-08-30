亞運》朴智修坐鎮！女籃慘輸兩韓聯軍23分

2018年08月30日 11:44 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

無懼對方禁區高度，中華隊後衛彭詩晴闖入禁區上籃。(陳怡誠攝)

雅加達-巨港亞運預賽才以2分演常險勝兩韓聯軍的中華女籃，30日準決賽再次對決，這次兩韓聯軍多了WNBA拉斯維加斯王牌隊192公分長人朴智修坐鎮禁區，中華隊無奈以66比89慘敗，只能落到去打9月1日的女籃銅牌戰。

兩韓聯軍深藏已久的「秘密武器」朴智修，30日並未先發，不過兩韓聯軍開賽仍打11比4，甚至擴大領先差距到兩位數，幸好黃英利投進三分外線，加上林育庭的切入上籃，雙方打完首節，中華隊以20比28落後兩韓聯軍。

朴智修挑在上半場還剩7分58秒替補上場，隨即跟包喜樂對上，沒想到朴智修不僅被吹進攻犯規，還讓中華隊打出9比0攻勢追上，原本以為中華隊有機會超前，兩韓聯軍卻回以15比2，上半場結束，中華隊35比50落後。

中華隊後衛黃英利上籃遭到對方阻攔。(陳怡誠攝)

兩韓聯軍下半場乾脆讓朴智修先發，加上專人防守彭詩晴，中華女籃攻勢越來越亂，兩韓聯軍趁勢打出9比0，雙方差距一度來到27分，中華隊直到4分29秒才靠包喜樂拿到此節首分，前3節打完，中華隊以47比72落後。

儘管處於大幅落後，中華女籃末節仍嘗試追分，可惜兩韓聯軍根本不給機會，反而利用這個難得時間，繼續讓4犯的朴智修上場跟隊友磨合，提前為了9月1日金牌戰做好準備，畢竟這場比賽可說早在第3節就分出勝負了。

(中時電子報)