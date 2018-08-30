中華民國國艦國造第一艦 咸寧艦名被中共海軍繼承

2018年08月30日 12:03 中時電子報 喻華德

中共海軍第28艘054A型飛彈巡防艦「咸寧」軍艦（舷號500），28日成軍編入南海艦隊。而國民政府的國造第一艦，淺水長江砲艦的艦名正是以湖北省地名命名的「咸寧」。

據大陸自媒體「歷史很好玩兒」考證文章「民國第一艦 『咸寧』艦的最後結局」指出，民國17年2月21日，咸寧軍艦開工，江南造船廠承造，命名咸寧不僅是報答協助籌資的湖北省政府、咸寧縣政府，也蘊含四海安寧之意。該艦成為國民政府成立後中央海軍訂購的第一艘新軍艦。次年元月在上海成軍。民國27年7月1日，在完成布雷任務返航途中，「咸寧」與「長寧」兩艦遭7架日本飛機攻擊，引起猛烈進水。「咸寧」艦艦長薛家聲一面指揮救火、防空，一面努力駕駛軍艦繼續航行。中華民國海軍的檔案記錄稱「咸寧」軍艦在戰鬥過程中擊落了2架日機。

「咸寧」艦在抵達武穴後，因為傷勢過重無法繼續前行，停靠武穴日清公司碼頭，實施救火、堵漏。至中午，16架日機尋蹤而至，到達武穴上空對「咸寧」實施猛烈轟炸。由於「咸寧」艦本已重傷，加之艦上官兵傷亡已近三分之二，缺員甚多，「咸寧」招架無力，艦體直接中彈，與靠泊在一起的碼頭躉船同時沉入江中。

民國34年對日抗戰勝利，9月2日，日本海軍的砲艦「興津」號在浙江舟山定海被中國海軍俘虜。10日該艦正式被編入中國海軍，更名「咸寧」，以紀念中華民國的「國造第一艦」。

中共海軍054A型巡防艦咸寧軍艦上，佈置了融合海軍與咸寧元素的城市板塊銅雕。一幅537字《咸寧艦賦》，概述了中國海軍咸寧軍艦抗擊外敵的烈血英雄、抗日戰爭中的英勇事蹟，在武漢保衛戰中以艦殉國的史實。

(中時電子報)